Wie bekomme ich ein Ticket fürs New Pop? Wer spielt wann? Wie gelange ich am besten zum Konzert? Wann laufen die Konzerte im Radio oder im Livestream? Hier beantworten wir die wichtigsten Fragen.

Das New Pop 2022 findet vom 15. bis 17. September 2022 in Baden-Baden statt. Die Konzerte sind im Festspielhaus, dem Kurhaus und im Theater.

*Bei der New-Pop-Fernsehshow Das Special treten viele Stars auf. Wer auf der Bühne steht, geben wir zu einem späteren Zeitpunkt bekannt.

Hier gibt es alle Infos zu Acts:

Für die Konzerte beim SWR3 New Pop Festival gibt es oft mehr Ticketwünsche als wir vergeben können. Um dabei möglichst fair zu bleiben, können deshalb alle ihre Bestellwünsche für Tickets ab dem 20. Juni bis zum 17. Juli abgeben. Die Tickets werden pro Konzert unter allen Beteiligten verlost. Der Zeitpunkt der Bestellung spielt dafür keine Rolle.

Hier Ticket-Bestellwunsch abgeben!

Um das New Pop auch 2022 möglichst nachhaltig zu machen, gibt es während des Festivals extra Shuttlebusse in Baden-Baden. Außerdem ein spezielles DB-Ticket (Verkaufsstart 01.09.2022):

Preis: 25 Euro

Aktionszeitraum (Verfügbarkeit des Aktionsangebots): vom 14.09.2022 ab 0:00 Uhr bis 19.09.2022 um 3 Uhr morgens

Gültigkeit des Tickets:

am aufgedruckten Geltungstag und am jeweiligen Folgetag (Die Gültigkeit endet dabei um 3:00 Uhr am zweiten auf den aufgedruckten Geltungstag folgenden Tag - Beispiel: Hinfahrt am 14.9., Rückfahrt bis 16.9. 3 Uhr nachts)

zur einmaligen Hin- und Rückfahrt von jedem Bahnhof aus dem Sendegebiet des SWR (Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Saarland) nach Baden-Baden und zurück

berechtigt zur Fahrt in allen Nahverkehrszügen (IRE, RE, RB und S-Bahn) aller Eisenbahnverkehrsunternehmen in der 2. Klasse

Kauf: in personalbedienten DB Verkaufsstellen (z.B. DB-Reisezentren, DB Agenturen), am Automaten, im DB Navigator und auf bahn.de

Während des New Pop spielt SWR3 am 15., 16. und 17. September besonderes Festival-Radioprogramm mit Live-Ausschnitten, Konzert-Berichten, Interviews mit den Stars und Reportagen rund um das Event.

SWR3 New Pop Spotify-Playlist

Alle Konzerte beim SWR3 New Pop Festival werden live auf SWR3.de gestreamt.

Für alle, die keine Karten für das New Pop bekommen, gibt es in diesem Jahr wieder ein kostenloses Programm auf der Festival-Meile vor dem Kurhaus und auf der Fieser Brücke: Food- und Getränkestände, Unplugged-Auftritte, Star-Interviews und Konzertübertragungen auf der großen Leinwand. Wir rollen in Baden-Baden wieder den roten Teppich aus und feiern mit euch die Partynächte.

Derzeit gehen wir davon aus, dass das SWR3 New Pop Festival 2022 wie gewohnt stattfinden kann.