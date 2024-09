Wir kriegen einfach nicht genug vom New Pop Festival 2024. Ihr auch nicht? Dann scrollt euch hier durch die Best-ofs der Konzerte!

New-Pop-Feeling für alle!

Egal ob ihr live dabei wart oder erst jetzt reinschauen wollt, was beim New Pop Festival so los ist: Diese Konzert-Videos bringen die unvergleichliche Festival-Stimmung zu euch nach Hause. Schaut in euer Lieblingskonzert rein und atmet das New-Pop-Feeling von zu Hause aus ein!

👉 Hier geht es direkt zu euren liebsten Künstlern:

Nicht nur den SWR3 New Pop Award, sondern auch die Herzen ihrer Fans hat The Last Dinner Party gewonnen. Der ganze Saal singt die poetischen Texte der Art-Rock-Band mit, während sich Frontfrau Abigail im Kreis wirbelt, zu Boden fallen lässt und mit vollem Herzen singt. Eine passendere Location, als das Baden-Badener Theater, kann es für die Künstlerinnen nicht geben: Die atemberaubende Kulisse, die mitreißende musikalische Darbietung und die ausgefallenen Outfits sorgen für eine ganz besondere Stimmung.

Die Megastimme des schottischen Stars Tom Walker war wieder beim New Pop zu hören. Das erste Mal war er 2018 bei uns und ein Newcomer ist er ganz klar nicht mehr: Seine begeisterten Fans fiebern bei seinen Gitarren-Solos mit, singen textsicher und leuchten bei „Leave A Light On“ der Bühne und dem Künstler entgegen.

Die Fans des schwedischen Sängers erleben nicht nur sein Konzert, sondern feiern auch gemeinsam mit ihm seinen Geburtstag! Benjamin nimmt die ganze Masse mit seiner Energie ein: Er tanzt zu seinen Songs, rennt über die Bühne, bindet das Publikum ein und verzaubert jeden Zuschauer. Seine Energie ist ansteckend und die ganze Halle klatscht im Takt, singt die Texte und sorgt für einen Geburtstag, an den sich Benjamin sicherlich immer erinnern wird.

Ennio spielt im Theater und die Fans ticken aus: Sie singen leidenschaftlich seine Texte, tanzen mit ihm und haben die Zeit ihres Lebens. Er steckt alle mit guter Laune an, springt über die Bühne und dreht sich im Kreis. Ob frischer deutscher Indie-Pop oder eine emotionale Ballade: Ennio begeistert den ganzen Saal. Sobald die Lieder ruhiger werden, erstrahlt das Theater im Licht der Handy-Taschenlampen. Sogar im Duett singt er mit seinen Fans in der ersten Reihe.

In ihrem Hit singt Sängerin Sophie „Shut Up and Dance“ – und an den zweiten Teil hält sich die Menge. Die Fans tanzen zu ihrer Musik und singen lautstark mit. Aber keine Tanzfläche ohne Sophie: Sie verlässt die Bühne, läuft durch die feiernde Masse, grüßt ihre Fans und wirbelt sich mit ihnen im Kreis.

Partystimmung auf dem SWR3 New Pop Festival: Sängerin Dylan steckt die Menge mit ihrer guten Laune an und ihre Fans singen lautstark mit. Durch verrückte Tanzeinlagen und ihren tollen Sound wird das ganze Kurhaus zu einer Tanzfläche. Die Menge geht ab und tanzt, bis ein ruhiger Song gespielt wird: Unzählige Handylichter leuchten aus der Menge zur Bühne hinauf und sorgen für eine einzigartige Stimmung.

Wenn wir ihren Auftritt in drei Wörtern beschreiben müssten, dann wären es diese: Positivität, Power und Pink. Ganz selbstbewusst tanzt sie in ihrem pinken Kleid, bedeckt von Glitzersteinchen, über die Bühne. Doch das reicht ihr noch nicht: Sie geht direkt in die Menge, tanzt und singt zwischen ihren Fans und die Menge geht richtig ab.

... wie „ cold iced tea and warmer weather “. Nicht nur Mark Ambor, sondern auch das ganze Publikum hat diesen Song aus ganzem Herzen mitgesungen. Eins ist auf jeden Fall sicher: Alle haben das Festspielhaus mit einem Ohrwurm verlassen.

Vier Männer, eine Bühne und ein begeistertes Publikum. Die Indie-Band hat das Kurhaus richtig aufgeheizt. Vor allem mit diesen besonderen Überraschungsmomenten hat keiner gerechnet: Frontmann Henry klettert gleich zweimal bei dem Song „Midnight Butterflies“ über die Absperrung und performt den Song ganz nah an seinen großen und kleinen Fans.