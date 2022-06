2015 wurde Calum Scott durch die Casting-Show Britain’s Got Talent und mit seiner wunderbaren Cover-Version von Robyns Hit Dancing On My Own bekannt. Spätestens mit You Are The Reason bewies Calum, dass er musikalisch locker auf eigenen Beinen stehen kann. Mitte Juni hat er sein neues Album Bridges veröffentlicht. Calum ist stolz darauf und das völlig zu Recht. Die 14 Songs handeln von Liebe, Schmerz, Trennung und Widerstandsfähigkeit, sind hervorragend produziert und exzellent gesungen: „Ich fühle mich glücklicher, selbstbewusster und hoffe, dass den Fans meine neuen Lieder etwas bedeuten. Es sind echte Songs für echte Menschen. Wir brauchen das in diesen Zeiten. “ 2021 hatte er dem belgischen DJ und Produzenten Lost Frequencies für den weltweiten Top-10-Hit Where Are You Now seine Stimme geliehen. Exklusiv für SWR3 hat er bei seinem letzten Besuch eine Akustik-Version davon gespielt. „ Im Video zu ›Where Are You Now‹ habe ich zum ersten Mal getanzt. Ich war nicht besonders gut. Aber die Reaktionen darauf waren erstaunlich positiv “, erzählt Calum. Am liebsten steht er aber vor einem Mikro und singt mit seiner Band seine hochemotionalen Songs.