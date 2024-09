Vom Newcomer zum Megastar: Hier Tom Walkers Show im Livestream erleben & die witzigsten Momente aus dem Interview anschauen.

Tom Walker spielt Homecoming-Konzert beim SWR3 New Pop Festival!

Leave A Light On, Just You And Me, Holy Ghost, My Way und viele mehr: Hier die Megastimme des schottischen Stars ab 19 Uhr im Livestream erleben.

2018 als Newcomer, 2022 als Act bei der Sendung „SWR3 New Pop – das Special“ und 2024 als großer Homecoming-Act: Der schottische Star Tom Walker macht dem Heimkommen beim SWR3 New Pop Festival alle Ehre.

Ich warte nur noch auf den deutschen Pass, dann kann ich hier einziehen.

„Leave A Light On“: Konzert von Tom Walker in Baden-Baden

Wenn man nach Hause kommt, darf man auch mal die Füße auf den Tisch legen, findet SWR3 Moderatorin Sabrina Kemmer – Tom Walker hätte also schon das Go dafür, es sich im Festspielhaus gemütlich zu machen. Auf der Bühne ist zum Füße hochlegen aber natürlich keine Zeit. Im Festspielhaus wollen die Fans gemeinsam mit Tom Walker feiern.

Tom Walker im Interview beim SWR3 New Pop Festival

Er ist genialer Sänger und Musiker, hat aber auch eine kleine Schwäche: Tom Walker ist ziemlich vergesslich – das hat er bei den letzten beiden Besuchen in Baden-Baden bewiesen. Natürlich kommt er damit nicht durch: Sabrina erinnert in ihm SWR3 Interview auf der Livebühne charmant an das eine oder andere Erlebnis.

Bei der ersten Reise nach Baden-Baden ist Tom Walkers Koffer auf dem Flug verloren gegangen – beim zweiten Mal hatte er den vollgepackten Koffer mit vier Outfits an der Tür stehenlassen. Und bei einem Auftritt hatte Tom Walker sogar mal sein Mikrofon vergessen.

SWR3 New Pop: So sympathisch ist Tom Walker beim Interview

SWR3 Moderatorin Sabrina hat zwei Überraschungen für Tom Walker. Die erste ist rot, klein und auf Rollen: Diesen Koffer kann man eigentlich nicht mehr so schnell verlieren. Ein Bild davon seht ihr in der Bildergalerie oben!

Die zweite bringt Tom Walker richtig zum Lachen: Ein Mikrofon für den Notfall. Dass das Mikrofon die Stimme in die des Star-Wars-Bösewichts Darth Vader verwandelt, ist schade um Toms Stimmt, aber ziemlich witzig.

Tom Walker nimmt es mit Humor und macht nach dem Interview einen Soundcheck der besonderen Art. SWR3 Online-Reporterin Lea Bischoff hat den Moment für euch festhalten und auch in der Insta-Story geteilt.

Neues Album von „Leave A Light On“-Sänger Tom Walker

Was wir schon zu Beginn von Tom Walkers Karriere so besonders an ihm fanden, lieben wir heute immer noch: Tom hat eine außergewöhnliche Stimme, er ist ein fantastischer Songwriter und erzählt Geschichten, die berühren.

Am 20. September 2024 veröffentlicht Tom Walker sein neues Album, fünf Jahre nach dem letzten Album.