Den kennen wir doch schon! Jep, Dermot Kennedy ist ein alter Bekannter beim New Pop. Was sich seither musikalisch bei ihm getan hat, lest ihr hier.

Dermot Kennedy beim New Pop Festival 2023

Es ist der Finaltag, an dem Dermot Kennedy zum New Pop Festival zurückkehrt: Er spielt sein Konzert am Samstag um 19 Uhr. Ihr habt keine Tickets mehr bekommen? Kein Problem! Wir streamen das Konzert in voller Länge auf Videowalls in der Stadt und natürlich auch online!

Diese Acts spielen beim New Pop für euch! 🎉

Vor Kurzem hat er den Madison Square Garden in New York gefüllt – über 20.000 Menschen kamen zu seinem Konzert. Jetzt ist er zurück in Baden-Baden und genießt einmal mehr die New-Pop-Stimmung, die über der ganzen Stadt liegt.

Vom Straßenkünstler zum Weltstar

Dermot Kennedy vergisst nicht, wo er mal angefangen hat: Als Straßenmusiker hat er seine ersten Lieder gespielt und sich von ganz unten hochgearbeitet. Die Bescheidenheit hat er dabei aber nicht verloren. Und auch wenn er inzwischen Locations wie besagten Madison Square Garden voll bekommt: In SWR3Land und dazu noch mit so einem tollen Publikum ist es eben immer noch am schönsten! ❤

Dermot Kennedy unplugged: Power over me bei SWR3

Da kann es schon mal vorkommen, dass er seine Hits auch mal in einer ganz besonderen „SWR3-Version“ spielt:

Es sind die Momente, in denen es still wird im Studio: Wenn die Stecker gezogen werden und nur noch der Künstler mit dem Akustikklang übrigbleibt. Für Dermot Kennedy ist das keine ungewohnte Situation: Genau so hat er angefangen. Als Singer-Songwriter und nur mit seiner Gitarre auf der Straße. Für SWR3 holt er seine großen Hits zurück auf den Boden und spielt sie in genau dieser Stimmung!

Neu: Das „Homecoming“-Konzert beim New Pop Festival

Dass ein früherer New-Pop-Act zurückkommt, ist nicht selbstverständlich: Zum ersten Mal gibt es dieses Jahr das „Homecoming“-Konzert. Das New Pop Festival ist und bleibt ein Konzert für Newcomer – das macht es aus. Doch diese Newcomer bleiben mit dem Festival eng verbunden! Selbst wenn sie inzwischen Weltstars sind. So zum Beispiel auch Ed Sheeran: Ihm wurde letztes Jahr der New Pop Pioneer of Pop verliehen, und er schaltete sich mit einer eigenen Videobotschaft dazu:

Dieses Jahr möchten wir solchen Erfolgsgeschichten ein eigenes Konzert widmen. Deshalb laden wir einen (Ex-)Newcomer aus den vergangenen Jahren ein und spüren mit ihm nochmal die Aufregung wie beim ersten Mal in Baden-Baden! Den Start der „Homecoming“-Konzerte macht Dermot Kennedy.

Dermot Kennedy war schon 2019 beim New Pop Festival

Schon 2019 hat SWR3-Musikredakteur Bernd Lechler seine Stimme mit einem „Erdrutsch“ verglichen – dieser Musiker hinterlässt Eindruck! Als er 2019 beim New Pop Festival auftrat, hatte er seinen allerersten großen Welthit im Gepäck: Mit Power Over Me wurde er über Nacht bekannt. Der Sänger, dem vor vier Jahren eine ungeahnt große Karriere bevorstand, war damals schon eine Stimmgewalt auf der Bühne. Und gleichzeitig so unscheinbar: