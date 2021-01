Bernd Lechler SWR3

Das mache ich bei SWR3: Den Popshop moderieren. Und was sonst so mit Pop zu tun hat: die Musiknews, Interviews und Beiträge, Konzerte checken beim New Pop Festival.

So würde man mich zitieren:

Wollen wir draußen essen?

Diesen Song höre ich immer: Einen? Immer?! Zuletzt vielleicht „Stressed Out“ von Twenty One Pilots... oder doch „Gold“ von Chet Faker? Oder dings, dieses dritte auf dem zweiten Album von Everything Everything? Nee, warte: „When Doves Cry“. Das geht tatsächlich immer.

Das mag ich an SWR3Land am meisten: Dass es gar nicht mal so weit bis zum Meer ist.

Darüber lache ich:

Bei dieser Serie verlasse ich die Couch nicht mehr: Seit der letzten Staffel „Mad Men“: „Game Of Thrones“ – in Buchform! Schwierig: ohne Bild bringt man ständig das Personal durcheinander.

Das verstecke ich, wenn Besuch kommt: Neulich hab ich’s mal vergessen zu verstecken, und der Besuch hat gar nichts gesagt. Also lass ich’s jetzt einfach liegen, und wir reden nicht drüber, ok?

Diesem Menschen/dieser Seite folge ich:



Auf diese Fragen wollte ich schon immer mal antworten:

Wollen wir draußen essen? Ja.

Sollen wir Baden-Baden ans Meer verlegen? Yep.

Wollen wir den Popshop auf drei Stunden verlängern und noch viel mehr neue Alben und Indiebands spielen? Ist der Papst katholisch?

