Sabrina Kemmer

Das mache ich bei SWR3: Viel Quatsch (alles unter dem Deckmantel der Professionalität). Sonst? Fast alles – außer Nachrichten.

So würde man mich zitieren:

„Des is doch a Lüchaboidl“ – obwohl die Kollegen das niemals in korrrrrektem Fränkisch zitieren könnten. Sie versuchen es zwar immer… aber… hach… naja... sie können's halt nicht. Ok. Außer Andreas Müller und Bertram Quadt. Die können's schon :).

Diesen Song höre ich immer: Don´t stop believing – Journey. Geil! Spiel das mal auf ner Hochzeit. Da zieht sich die Braut aus!

Das mag ich an SWR3Land am meisten: Die Polizei. In Bayern sind die immer und überall und du hast nie deine Ruhe. In SWR3-Land sind die zwar auch da, aber irgendwie unsichtbarer. Und netter. Und die anderen Leute mag ich auch. Und die Natur. Und die Tiere und die Bäume…

Darüber lache ich: Schlechte Witze. Stichwort Umberto.

Bei dieser Serie verlasse ich die Couch nicht mehr: Gilmore Girls

Das verstecke ich, wenn Besuch kommt: Meine Schlumpfsammlung. Bestehend aus 946 Hartgummi-Schlümpfen, die immer auf meinem Küchentisch stehen. Scherz. Dreckige Wäsche ist wahrscheinlicher.

Diesem Menschen/dieser Seite folge ich: Jimmy Fallon

Auf diese Fragen wollte ich schon immer mal antworten:

Kannst du Spagat? Und dann würde ich gerne sagen: Klar du Futzi. Und ein Spagat machen.

Wer hat die Schere erfunden? Das weiß ich nämlich zufällig. Leonardo da Vinci! Also, das munkelt man.

Mein Lieblingsbild auf dem Handy: