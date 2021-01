Das mache ich bei SWR3: Alles, was mit Social Media zutun hat, und vor allem: Kuchen mitbringen!

So würde man mich zitieren:

Kuchen steht an der Kaffeemaschine!

Diesen Song höre ich immer: Bei meiner Lieblingsband Mando Diao kann ich mich unmöglich für EINEN Song entscheiden, deshalb: If you ever want to be in love von James Bay

Das mag ich an SWR3Land am meisten: Die Berge und den Schwarzwald. Und den VfB!

Darüber lache ich: Lewis Capaldi (der ist zwar Musiker, aber habt ihr euch mal seine Insta Stories angeguckt?!? :D), Sebastian Lehmann

Bei dieser Serie verlasse ich die Couch nicht mehr: ...ehrlich?! GZSZ! Ansonsten bin ich wohl der einzige Mensch auf der Welt, der keine Serien guckt O:)

Das verstecke ich, wenn Besuch kommt: Je nachdem wer kommt: mich!

Diesem Menschen/dieser Seite folge ich: Wahrscheinlich ist es einfacher zu fragen, wem ich nicht folge – als Social-Media-Redakteurin folgt man nämlich eigentlich fast allem ;) Privat aber vor allem sämtlichen Backblogs und Kuchen-Instagrammern #foodpornforlife

Auf diese Fragen wollte ich schon immer mal antworten

Wem folgst du eigentlich nicht? Helene Fischer.

Möchten Sie den hier anwesenden Björn Dixgård (Anm. d. Red.: Sänger von Mando Diao) heiraten? JA!

Meine Lieblingsbilder (Selfies) von mir auf dem Handy