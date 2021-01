Das mache ich bei SWR3: Menschen Mikrofone vor’s Gesicht halten, selber in Mikrofone reinreden und mit anderen darüber nachdenken, was sie in Mikrofone reinreden könnten.

So würde man mich zitieren: Bitte hier Flachwitz deiner Wahl einfügen ;-)

Diesen Song höre ich immer: Absolut nicht festlegbar. Es gibt einfach so viel gute Musik!

Das mag ich an SWR3Land am meisten: Butterbrezeln!!! Ein völlig neuer kulinarischer Horizont als ich nach SWR3-Land gezogen bin.

Darüber lache ich: Flache Witze und schwarzer Humor

Bei dieser Serie verlasse ich die Couch nicht mehr: Breaking Bad

Das verstecke ich, wenn Besuch kommt: Ein quietschgrünes Kissen (Geschenk meiner Mutter) mit der Aufschrift „Bier kalt stellen ist auch irgendwie kochen!“

Diesem Menschen/dieser Seite folge ich: Donald Trump – ich will doch mitkriegen, wenn er sich aus Versehen auf den Knopf für die Atomwaffen gesetzt hat! Da muss man vorbereitet sein.

Auf diese Fragen wollte ich schon immer mal antworten

Kannst du dir vorstellen, dass ein Kevin jemals Kanzler wird? – Niemals! Wir übernehmen lieber direkt die Führung der Echsenmenschen und lenken den ganzen Laden.

Auf welchem Konzert wärst du gerne gewesen? – Als Metallica 1999 zusammen mit dem San Francisco Symphony Orchestra gespielt haben. Das dabei entstandene S&M-Album ist schon der Wahnsinn – wie grandios müssen dann erst die beiden Konzerte gewesen sein!

Meine Lieblingsbilder (Selfies) von mir auf dem Handy