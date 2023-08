Ásdís singt von einer Dreieckssackgasse und dem Dilemma, wenn ein rivalisierendes Bad Girl immer nur als Good Girl wahrgenommen wird.

Deutsche Übersetzung von Ásdís: „Angel Eyes“

Ich bin die Chaotin.

Sie ist die Beste.

Sie ist eine Zehn,

während ich einfach so bin, wie ich halt bin.

Mit einem Schrank voller Leichen.

Aber wenigstens bin ich ehrlich und gebe alles zu.

Ich hab JA zu dir gesagt.

Und du: Die Nächste bitte!

Du kommst nicht damit klar, was ich getan habe

und lässt es mir nicht durchgehen.

Anders als bei ihr.

Verdammte Hacke.

Was du nicht kapierst, das ist:

Sie hat zwar diese Engelsaugen,

aber die werden dich einfach nur zum Weinen bringen.

Vielleicht sind die guten Mädchen auch nur böse Mädchen,

die einfach nie erwischt wurden.

Solchen Engelsaugen kannst du nicht glauben.

Am Ende wirst du vom Glauben abfallen.

Vielleicht schon heute Nacht.

Eigentlich ist sie ein Freak.

Ganz tief drinnen.

Und sie ist gerade dabei, etwas zu stehlen,

etwas, das mir gehört.

Sie ist ein Dieb in der Nacht.

Und du dachtest, dass sie so unschuldig ist,

ja, du voreingenommener kleiner Heuchler.

Ich habe vielleicht schmutzige Gedanken, aber meine Absichten sind wenigstens rein.

Also, ich würde lieber den Preis der Unabhängigkeit zahlen,

als von diesen Engelsaugen geblendet zu werden.

Lyrics: Ásdís „Angel Eyes“ im englischen Original

I'm a mess

She’s the best

She's a 10 out of 10

While I am who I am

Got a closet full of skeletons

But I'm honest ’bout the evidence

I said yes

You said next

You can't stand what I did

Now I can't get away with it

Like she can

Oh damn

What you don't understand is

Angel eyes

Only gonna make you cry

Maybe the good girls are only bad girls

Who never been caught

(Who never been caught)

You can't believe those angel eyes

Make you lose your faith tonight

Maybe the good girls arе only bad girls

Who never been caught

(Who nevеr been caught)

She's a freak

(She's a freak)

Underneath

(Underneath)

She will steal what is mine

Like a thief in the night

Oh you thought she's so innocent

(So, so innocent)

Yeah you judgy little hypocrite

I said yes

(I said yes)

You said next

(You said next)

You can’t stand what I did

Now I can’t get away with it

Like she can

Oh damn

You gotta understand that

Angel eyes

Only gonna make you cry

Maybe the good girls are only bad girls

Who never been caught

(Who never been caught)

You can't believe those angel eyes

Make you lose your faith tonight

Maybe the good girls are only bad girls

Who never been caught

(Who never been caught)

(Caught oh)

I’ve got a dirty mind but pure intentions

Oh can't you see I'd rather pay the price for independence

Than be blinded by those

Angel eyes

(Angel eyes)

Only gonna make you cry

(Make you cry)

Maybe the good girls are only bad girls

Who never been caught

(Who never been caught no, no)

You can't believe those angel eyes

(Angel eyes)

Make you lose your faith tonight

(Faith tonight)

Maybe the good girls are only bad girls

Who never been caught

(No they never been caught)

You can’t believe those angel eyes

(Angel eyes)

Make you lose your faith tonight

(Faith tonight)

Maybe the good girls are only bad girls

Who never been caught

Who never been caught