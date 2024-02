Hand auf’s Herz!



Du hast von Anfang an recht gehabt!

Du warst es, die mir beigebracht hat,

mit dem Leben zurecht zu kommen.



Mit dir an meiner Seite hatte ich keine Probleme,

keinen Grund, sich um irgend etwas kümmern zu müssen.



Mit meinem Leben war alles in Ordnung.

Mit beiden Beinen auf dem Boden.

Alles war möglich, solange du bei mir warst.



Doch ich musste erkennen,

dass die eiserne Hand des Schicksal keine Rücksicht

auf die Treue eines einfachen Mannes nimmt.



Ich war mir stets sicher, dass du an meiner Seite bleiben würdest,

wir wollten gemeinsam die Welt erobern und eine kleine Tochter haben.