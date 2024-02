Du hältst mich für cool, nonchalant, tough.

Glaubst, dass ich spiele.

Täusch dich nicht.

Weil du mein Herz geworden bist.

Schatz, ich bin es so müde, dauernd unterwegs zu sein.

Wenn ich dich nicht bei mir habe, dich spüren kann,

wenn wir wieder einen Tag verloren haben,

dann fühl ich mich so, als wär ich eine Million Meilen weg von dir

im Dunkeln und auf der Suche nach einem Platz zum Bleiben.

Was bleibt denn ohne Liebe außer Nichts?

Nichts, was viel bedeuten würde.

Lass uns die Vergangenheit vergessen und das Feuer noch mal anfachen.

Der Funke ist noch da.

Wonach such ich eigentlich, und wovon träum ich,

wenn du die Frau bist, die ich ehrlich liebe?