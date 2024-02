Manche behaupten, Austern stärken die Potenz. Alles Quatsch!

Ich glaube auch nicht, dass meine Diät mich scharf macht.

Und Pillen wären das Letzte was ich brauchte.

Ich gestehe es offen ein, mein Aphrodisiakum bist DU!



OK, ich könnte es mal mit zerriebenem Nashornpulver versuchen,

oder mit Gummihandschuhen in’s Bett gehen,

aber für solche Dinge habe ich keinen Bedarf,

denn ich bin bis über beide Ohren verliebt.



Kein Bock auf Gras oder Opium aus Hong Kong,

das bringt nur den Verstand durcheinander und du siehst die ganze Nacht alles doppelt.

Von Spanischer Fliege oder irgendwelchen Kau-Wurzeln

bekomme ich nur Bauchschmerzen.

Was mich auf Touren bringt, bist du!



Einige Leute lesen zuerst im Kama Sutra.

Ohne mich! Wenn ich das in die Hand nähme, würde ich durchdrehen!



Frag mich nicht warum, Baby! Keine Ahnung!

Ganz ehrlich: Mein Aphrodisiakum bist du.