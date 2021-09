Draußen stürmt’s.

Drinnen isses ruhig. Zu ruhig.

Ich versuche zu schlafen. Zu vergessen.

Das Loch in meinem Bauch zu vergessen.

Aber der Donner kracht, der Regen brüllt.

Und das Loch wächst.

Ich schrumpfe.

Das Loch wird größer,

kriegt auf einmal Zähne.

Das mit dem Schlafen kann ich wohl vergessen.

Draußen wird’s schlimmer.

Drinnen auch.

Meine Hände wollen irgendwas greifen, aber sie sind gefesselt.

Ich hab’s immer wieder versucht mit Dir.

Krieg das Zittern, wenn ich ’dran denke.



Der Regen will hier rein. Will durchs Dach.

Aus dem Loch in meinem Bauch wächst ein Kopf raus,

brüllt mich an.

Und ich frage mich, ob Du geweint hast, oder ob das nur der Regen war.

Der Regen, der mich unter Wasser setzt,

mir in Herz schifft.

Hat nie aufgehört, hat nie angefangen, es hat immer nur geregnet.

Regen wie Limonade:

Erst süß, und dann wird’s Dir schlecht davon.

Uns hat’s doch jedesmal alles verregnet.

Und dieser Regen wird immer zurückkommen,

wenn wir weitermachen.

Wird nie aufhören, wird regnen, regnen, regnen, regnen . . .

Langsam ist das Faß voll,

läuft über, im dünnen Strahl.

Langsam werde ich müde.

Hab für eine Sekunde alles vergessen.

Der Kopf verschwindet,

die Zähne grinsen noch einmal, das Loch ist zu.

Bleibt zu.

Ich geh ans Fenster. Sind nicht Deine Tränen. Nur der Regen.