Sie:

Perfekte Erinnerungsfotos liegen überall auf dem Boden verteilt.

Ich greife zum Telefon, weil ich es nicht mehr aushalte.

Und ich frage mich, ob du je an mich denkst.

Ich denke nämlich die ganze Zeit an dich!

Es ist viertel nach eins – mitten in der Nacht,

ich bin ganz allein und ich brauche dich jetzt!

(Resigniert) Jaaaa - hab zwar gesagt, ich würde dich nicht anrufen,

aber - ich hab die Kontrolle verloren und brauche dich jetzt!

Ich weiß einfach nicht wie ich ohne dich klarkommen soll,

ich brauche dich einfach jetzt.

Er:

Ein weiteres Glas Whiskey,

ich kann nicht aufhören auf die Tür zu starren,

ich wünschte, du würdest hier reinschneien,

so wie früher.

Ich frage mich, ob du je an mich denkst

Ich denke nämlich die ganze Zeit an dich!

Sie:

Es ist viertel nach Eins in der Nacht, ich bin ein bisschen betrunken und ich brauche dich jetzt.

Er:

Ich habe zwar gesagt, ich würde nicht anrufen,

aber ich habe die Kontrolle verloren und ich brauche dich jetzt

Hab keine Ahnung, wie ich ohne dich klarkommen soll,

ich brauche dich einfach jetzt.

Beide:

Wahrscheinlich ist es besser zu leiden, als gar nichts zu fühlen.

Beide: Ich brauche dich einfach jetzt!