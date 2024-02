Mein ganzes Leben warte ich auf den richtigen Moment,

in dem ich dir sagen kann, was ich fühle.

Und obwohl ich versucht habe, dir zu sagen, dass ich dich brauche,

stehe ich hier ohne dich.

Fühl mich so verloren – aber was kann ich tun?

Ich weiß ja - diese Liebe scheint diesmal ernst zu sein.

Aber ich weiß nicht, wie sich so was anfühlt.

Im strömenden Regen sagen wir uns „Auf Wiedersehen“

und ich breche zusammen, als du weg gehst.

Bleib, bleib doch.

Ich hab doch mein ganzes Leben schon so für dich gefühlt,

hab nur nie die richtigen Worte gefunden, um dir zu sagen:

Bleib, bleib doch...

Alles ist gut – es ist gut, seit du gekommen bist.

Vor deiner Zeit, wusste ich nicht wohin.

Es gab nichts, an was ich mich festhalten konnte.

Ich war kurz davor aufzugeben.

Weißt du eigentlich, wie es sich anfühlt, dich gehen zu lassen?

Also kannst du bitte deine Meinung ändern

und sagen, dass du die Meine bist?

Geh nicht weg heute Nacht.

Bleib, bleib doch bei mir...