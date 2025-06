Wenn Polizisten beim Hobby-Horsing mitmachen und die große Liebe plötzlich einen Heiratsantrag bei einem Campingplatz-Konzert macht, dann ist Rock am Ring!

Die Campingplätze am Ring sind bei Rock am Ring das Zuhause für die, die das Festival überhaupt so besonders machen. An diesem Ort erleben wir Dinge, von denen wir nicht wussten, dass wir sie bisher vermisst haben. Hier sind die besten Momente vom Campingplatz bei Rock am Ring!

1. Coole Polizisten beim Hobby-Horsing bei Rock am Ring 🏇

Macht euch bereit für unseren absoluten Lieblingsmoment: Ursprünglich waren acht Teams für die Gruppen-Dressur auf dem Campingplatz angemeldet. Aber es kam alles anders.

Social-Media-Beitrag auf Instagram von swr3online

Zwei Polizisten ließen sich überzeugen, sich in die Sattel des Hobby-Horsings zu schwingen und performten eine starke Kür. Den passenden Soundtrack dazu gab es auch: Ich hab Polizei von POL1Z1STENS0HN (Jan Böhmermann).

Übrigens durften auch wir Online-Reporter von SWR3 zeigen, was wir drauf haben – und überzeugten die Jury! Mit 27/30 Punkten holten wir den Pokal! 🏆

Hier seht ihr die Performance in der Instastory!

2. Schlammparty auf dem Campingplatz mit Überraschung und Heiratsantrag

Man schlendert um 13 Uhr über den Campingplatz und findet sich plötzlich ein Überraschungskonzert von der Band Feine Sahne Fischfilet wieder – das ist am Samstag des Festivals passiert! Mitten auf dem Campingplatz spielt die Band eine halbe Stunde als Überraschung auf einer kleinen Bühne. Der Matsch, der mal Wiese war, wird zur Tanzfläche und das Konzert zur Schlammparty.

Dann macht Jonas aus dem Publikum seiner Freundin Isa einen Heiratsantrag – es war unvergesslich! Im SWR3 Interview erzählen Jonas und Isa, dass sie das erst mal verdauen müssen und das Wochenende zwischen Matsch, Bier und guten Freunden verbringen werden. ❤️

3. Die Biermesse inklusive Trauung vom Bier-Papst bei Rock am Ring

Es war ein am Rock am Ring-Freitag ein Ausflug in eine andere Welt und wir lieben alles daran. Der Besucht bei der Biermesse zählt für uns zu einem der besten Momente bei Rock am Ring! Hier beschreiben wir, was wir bei der Biermesse erlebt haben.

4. Unterhosen-Check: Wer hat die meisten Schlüpfer dabei?

„Man weiß ja nie“ , ist der Satz, den wir in dem Kontext am häufigsten gehört haben! Aber die Ringrocker sind sich einig, wie viele Unterhosen man bei so einem Festival dabei haben sollte. Hier erfahrt ihr es:

Das macht Lust auf Festival? Wie gut, dass die Festivalsaison 2025 gerade erst gestartet ist! Wir sind mit euch noch bei vielen anderen Festivals, zum Beispiel beim Kessel Festival, dem Sea You Festival, dem Pinot and Rock und bei Das Fest!

Und wenn ihr Bock auf Rock am Ring 2026 habt: Hier gibts die ersten Infos!