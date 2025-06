10 Uhr bei Rock am Ring. SWR3 folgt den läutenden Glocken und kommt an einen Ort, der nur schwer zu beschreiben ist. Hier versuchen wir es.

Wir hatten damit gerechnet, dass bei Rock am Ring Dinge passieren, die wir nie wieder vergessen werden. Dass der Besuch bei der Biermesse auf dem Campingplatz C1 der wahrscheinlich wildeste Fiebertraum des Festivalwochenendes wird, hätten wir nicht gedacht. Wir gehen rein.

Wer zu neugierig ist, kann sich hier schon mal eines der absoluten Highlights ansehen. 👇

Biermesse bei Rock am Ring auf dem Campingplatz

Es ist Freitagmorgen bei Rock am Ring. Wir bahnen uns einen Weg durch das Labyrinth aus Zelten, steigen über abgespannte Pavillons und machen einen großen Bogen um die langen Schlangen vor den Dixi-Klos. Beim Camp, das ein Hobby-Horsing-Turnier anbietet (Was sonst?), erfahren wir, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Dann hören wir auch schon die Glocken, es ist Punkt 10 Uhr.

Ein feierlicher Morgen auf dem Campingplatz bei Rock am Ring. SWR3

Hunderte Menschen sitzen in ihren Campingstühlen im Halbkreis oder stehen dazwischen. Zum Beispiel der Typ mit einem riesigen Kreuz aus Dosen. Vor ihnen steht eine große Esche neben einem weißen Pavillon. Idyllisch. Ein Podest ist aufgebaut. Es riecht nach Bier. Sind wir bei einer Sekte gelandet?! Ganz ehrlich: Irgendwie schon.

Der Bier-Papst lädt zur Biermesse ein

Der Bier-Papst kommt mit seinen Brüdern aufs Podest. Das Publikum redet noch, dann hebt der Bier-Papst den Arm und klappt die Hand auf und ab. Die Menge wackelt jetzt auch mit den Händen und verstummt. Der Schweige-Lachs wirkt. Prost!

Die Lesung bei der Biermesse auf dem Campingplatz

Die Biermesse nimmt seinen Lauf. Bierus Christus IV. wird heute die Lesung lesen. Er ist der Typ mit dem Kreuz aus Dosen. Er schreitet nach vorne. Dabei singt die Gemeinde ein Lied: „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.“

Das durchschnittliche Gemeinde-Mitglied kann der Botschaft der Lesung heute nur schwer zu folgen: Bierus Christus IV. liest Formeln aus dem Rechnungswesen vor. Prost!

Frühsport mit dem Bier-Papst & Expresslieferung zur Biermesse

Das Gehirn muss die Formeln erst mal verkraften und die Muskeln wollen fit gemacht werden für den Festivalfreitag, da hilft eine Runde Sport. Der 80er-Hit Call On Me wummert aus der Box. Alle stehen auf und dehnen sich. Bierus Christus legt fast einen Spagat hin. Es ist ein Bild für die Götter.

Auch passend zur Gesundheit: eine Expresslieferung Elektrolyte. Der Typ im Post-T-Shirt wird zum Helden für die Gemeinde. Prost!

Hochzeit mit Papier-Ring: Der Bier-Papst besiegelt die Ehe

Der Höhepunkt der Messe ist gekommen: Jule und Henning wollen ihre Liebe vor dem Bier-Papst besiegeln. Bevor es ernst wird, dürfen die beiden noch ein Bier trinken. Der Trauzeuge steht an ihrer Seite und hält eine bewegende Rede. „Kennt ihr die Trauredner, die in Traureden mehr über sich selbst sprechen als über das Paar?“ , fragt der Bier-Papst. Jemand bastelt Ringe aus Papier.

Kurz vor der Trauung kommen Henning Zweifel. „Komme ich dann wirklich in Steuerklasse 3?“ , will er wissen. Der Bier-Papst weiß was zu tun ist und fragt die Menge: „Ist hier ein Steuerberater?“ Die Gemeinde hilft sich gegenseitig: Ein Experte meldet sich und beantwortet die Frage. Der Trauung steht nichts mehr im Weg. Prost!

Julia und Henning sagen beide „Ja, ich will“, der traditionelle Kuss kommt, es fliegen Seifenblasen. Es kommen romantische Vibes auf, als die ganze Gemeinde My Heart Will Go On singt. Wir ignorieren die eigentliche Bedeutung des Songs, es ist einfach zu schön.