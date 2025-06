per E-Mail teilen

Es gibt gute Nachrichten für alle, die Erdbeeren mögen. Die roten Früchte sind gerade zu den vermutlich günstigsten Preisen der Saison zu haben. Welche Gründe das hat und wie man Erdbeeren lagert, damit sie länger frisch bleiben – hier lesen!

Eine Schale Erdbeeren gibt es gerade für teilweise unter zwei Euro. Das liegt unter anderem am Wetter. Das war in den letzten Tagen optimal für die Früchte. „Sonnig, aber nicht zu heiß – um die 25 Grad – und nachts wieder kühler und kein Regen“ , erklärt Simon Schumacher vom Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauern. Deshalb konnten sehr viele Erdbeeren geerntet werden – und das drückt die Preise.

Außerdem führt der Regen jetzt dazu, dass die Früchte nicht mehr so stabil und haltbar sind. Deshalb muss die Ernte schnell auf den Markt und sorgt so auch dafür, dass Erdbeeren gerade vergleichsweise billig zu haben sind.

Preis für Erdbeeren gerade günstig

Aber: So wird es nicht weitergehen. Experten gehen davon aus, dass die Preise bald wieder anziehen. Laut der Marktanalystin Eva Würtenberger von der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft werden Erdbeeren ab der zweiten Juni-Hälfte wohl wieder teurer werden.

So lagert ihr Erdbeeren richtig!

Da könnte man auf die Idee kommen, sich jetzt einen Vorrat anzulegen. Doch leider lassen sich Erdbeeren nicht so gut und lange lagern. Sabrina Kemmer aus dem SWR3 Team hat aber ein paar Tipps, wie man die Früchte möglichst lange frisch hält:

🍓 Im Kühlschrank ins Gemüsefach packen.

🍓 Nicht in geschlossenen Behältern lagern. Am besten in einem Sieb, damit von allen Seiten Luft drankommt.

🍓 Nicht aufeinanderstapeln, sonst entstehen Druckstellen.

🍓 Und: Erdbeeren nicht sofort, sondern erst kurz vor dem Essen waschen.

Die Erdbeer-Preise und die richtige Lagerung waren auch Thema in SWR3 NOW mit Nicola Müntefering. Hier reinhören:

Erdbeeren: Beere oder Nuss?!

Und wenn wir jetzt gerade schon dabei sind, klären wir auch noch eine der großen Streitfragen rund um die Erdbeere: Sie ist nämlich weder eine Beere, noch eine Nuss.

Die Erdbeere ist eine Sammelnussfrucht, erklärt Sabrina. Das heißt: „Das Rote ist eine Scheinfrucht und die kleinen Pinöppelchen, die gelben, das sind die Nüsschen.“

Um eine richtige Nuss zu sein, müsste die Erdbeere auch eine Schale haben. Hat sie aber nicht! Und um eine Beere zu sein, müsste das Fruchtfleisch den Samen umgeben. Tut es aber nicht!

