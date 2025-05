In der letzten Folge "1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit" mit Joey Kelly und Lola Weippert entscheidet sich nicht nur, ob sich im Podcast zwei Freunde gegenüber sitzen, sondern es geht auch um schwierige Zeiten und große Vorbilder – wer von beiden schon in Barbara Schönebergers Wohnzimmer saß? Jetzt reinhören!

1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit ist ein Podcast von SWR3. Produktion: Mit Vergnügen.

(00:00) Intro

(12:01) Joey über persönliche Verluste und Rückschläge

(25:46) Die Balance zwischen Beruf und Privatleben

(38:47) Ein Besuch in Babara Schönerberges Wohnzimmer

(50:06) Lolas Schulzeit und ihr Weg ins Unternehmertum

(56:01) Werden Lola und Joey Freunde?

(01:00) Outro

