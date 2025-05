Du hast keine Idee, was du Papa zum Vatertag schreiben sollst? Hier gibts lustige Whatsapp-Sprüche, mit denen du ihn sicher zum Lachen bringst – jetzt inspirieren lassen!

Am 29. Mai ist Vatertag! Schreibst du deinem Vater an diesem Tag auch zumindest eine kleine Nachricht via Messenger? Tja, aber was schreiben ...? Wenn dir nichts Kreatives einfällt, dann bist du hier genau richtig!

Hier gibts lustige Whatsapp-Sprüche zum Vatertag. Natürlich kannst du die auch in jedem anderen Messenger deine Vertrauens benutzen ... Threema, Signal oder auch für einen handgeschriebenen Brief per Brieftaube. Lass dich inspirieren!

Wenn du es bunt magst, dann haben wir hier schon mal was vorbereitet. Kopiere dir einfach das Bild mit deinem Lieblingsspruch raus und verschicke es direkt via Whatsapp, Signal oder was auch immer, an deinen Papa zum Vatertag.

Das reicht noch nicht? Okay, hier gibt es noch mehr! 25 lustige Whatsapp-Sprüche zum Vatertag, mit denen du mal auf eine etwas andere Art gratulieren und deinen Papa zum Lachen bringen kannst!

Tipp: Am besten den Text hier direkt rauskopieren und deinen liebsten Spruch an Papa zum Vatertag raushauen!

Papa, du bist nicht nur der Hammer, sondern gleich der ganze Werkzeugkasten! Wenn mal wieder was kaputt ist, rufe ich dich an!

Papa, ich schulde dir so viel – und freue mich sehr darüber, dass wir uns einig sind, dass ich es nicht zurückzahlen muss!

Herzlichen Glückwunsch zum Vatertag – von deinem Lieblingsfehler!

Alles was du machst, hat Hand und Fuß. So wie ich! Alles Gute zum Vatertag!

Es ist so einfach, ein toller Papa zu sein – zumindest sieht es bei dir so aus.

Noch mehr? Weitere Sprüche zum Vatertag

Jeder Mann kann Vater werden, doch nur die besten werden ein echter Papa. Alles Gute zum Vatertag!

Wenn du gerade Bier trinkst, dann bleib ruhig dabei – Mama schimpft sowieso, ob um 12 oder um 3. Hab einen schönen Vatertag!

Egal wann, egal wo, egal was und egal wie – Papa wird es richten! Danke fürs alles und einen schönen Vatertag!

Ein Papa kann fast alles ersetzen. Aber nichts kann meinen Papa ersetzen!

Vatersein: Eine Mischung aus Abenteuer und Kaffeeentzug. Alles Gute zum Vatertag!

Wir sind noch nicht fertig mit den Whatsapp-Sprüchen!

Papa, du bist wie Google – du weißt alles!

Heute kann ich endlich sagen: Danke, dass du mir immer alles erlaubt hast, was Mama vorher verboten hat. Alles Gute zum Vatertag!

Ob ich 5, 10, 20 oder 40 Jahre alt bin: Du wirst immer mein Papa bleiben.

Hey Papa, vielen Dank für die tollen Gene und mein fabelhaftes Aussehen.

Ein Mann merkt meistens erst dann, dass sein Vater mit vielem recht hatte, wenn er selbst einen Sohn hat, der ihm kein einziges Wort glaubt …

Noch mehr Ideen für Papa zum Vatertag

Du musst nicht immer eine Antwort haben. Mir reicht es, dass du immer da bist.

Papa: Ein Held ohne Umhang und mit Bierbauch. Ich hab dich lieb!

Warum ist Vatertag an Christi Himmelfahrt? Weil es nach der Tour mit den Freunden ein Himmelfahrtskommando ist, wieder nach Hause zu kommen …

Alle Kinder auf der Welt wünschen sich den besten Vater – aber nur ich habe ihn bekommen. Alles Gute zum Vatertag!

Papa, du bist der beste Coach, den ich je hatte – auch wenn ich nie Sport mache.

Immer noch nicht fündig? Okay, wir geben alles!

Danke Papa, dass du mich gezeugt hast, bevor das Internet meine Kindheit verderben konnte.

Heute darfst du tun und lassen, was du möchtest – wenn Mama es erlaubt …

Die besten Väter sind ganz normale Männer, die sich durch Liebe zu ihren Kindern in Helden, Abenteurer, Monsterjäger und Geschichtenerzähler verwandeln. Alles Gute zum Vatertag!

Vatersein: Ein Mix aus Spaß und 'Wo ist die Fernbedienung?'.

Ohne mich hättest du noch dein ganzes Werkzeug und wahrscheinlich noch alle Haare. Danke, dass ich dir beides rauben durfte!

Hast du noch mehr Ideen für uns, was wir unserem Papa am Vatertag schreiben können? Dann poste uns deine Whatsapp-Sprüche in die Kommentare – gemeinsam schaffen wir es, dass dieser Vatertag der kreativste für ganz SWR3Land wird! 👇