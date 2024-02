Das Handy klingelt. Über Whatsapp ruft eine fremde Nummer aus dem Ausland an. Geh nicht dran, um einer Betrugsmasche zu entgehen und ändere gleich danach folgende Einstellung!

Kurzes Klingeln und schon ist es wieder vorbei. Whatsapp zeigt auf dem Handy einen Anruf in Abwesenheit an – von einer fremden Nummer aus dem Ausland. Zur Zeit werden oft Vorwahlen aus Indien (+91), dem Iran (+98) oder Mexiko (+52) gemeldet. Was hat es damit auf sich?

Trickbetrüger hoffen, dass Betroffene nach sogenannten Ping-Anrufen zurückrufen, um einen Kontakt herzustellen. Bei Rückrufen über das Mobilnetz kann das ganz schön teuer werden, Whatsapp-Anrufe sind kostenlos. Was erhoffen sich die Trickbetrüger, wenn jemand über Whatsapp zurückruft?

Beispielsweise geht jemand von einem Callcenter ran, der dann versucht, jemanden in eine Betrugsmasche zu verwickeln.

Also: Lieber zweimal überlegen, ob du eine fremde Nummer aus dem Ausland über Whatsapp zurückrufst. Die Betrüger spielen mit Ängsten und behaupten, dass du beispielsweise von einem Identitätsdiebstahl betroffen seist oder deine Kontodaten geleakt worden seien. Ziel der Betrüger: Informationen und persönliche Daten sammeln. Deshalb solltest du auf keinen Fall fremden Anrufern bei Whatsapp deine Kontodaten weitergeben oder jemanden von außen erlauben, auf deinen Rechner zuzugreifen.

Leider geht das erst, wenn die fremde Nummer dich bereits angerufen hat. Dann kannst du sie direkt blockieren. WAS DU SCHON VORHER TUN KANNST: Damit du nicht in einem ungünstigen Moment ans Telefon gehst und in eine Betrugsmasche reinfällst, kannst du in deinen App-Einstellungen dafür sorgen, dass Anrufe von fremden Nummern stummgeschaltet werden:

Gehe dafür in die Whatsapp-Einstellungen, klicke auf Datenschutz, gehe dann zum Menüpunkt Anrufe und aktiviere da die Funktion Anrufe von Unbekannt stummschalten.

