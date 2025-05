per E-Mail teilen

Du willst deiner Mama zum Muttertag schreiben? Hier gibts Sprüche, die du per Whatsapp an deine Mutter schicken kannst. Von lustig bis schön – jetzt inspirieren lassen!

Am 11. Mai ist Muttertag – hast du schon eine Idee, was du deiner Mama schreibst? Nee? Dann bist du hier genau richtig! Damit es nicht wieder nur „Mama, du bist die Beste“ wird, haben wir hier die volle Ladung Inspiration für dich.

Egal ob es einfach nur schön und lieb oder doch eher lustig und etwas frech sein soll – bei unseren Whatsapp-Sprüchen zum Muttertag solltest du fündig werden!

Egal ob per Whatsapp oder mit einem anderen Messenger deines Vertrauens: Die meisten von uns wohnen nicht mehr mit Mutti zusammen und schreiben am Muttertag daher erst einmal eine Nachricht. Wenn du statt nur Text auch ein Bild versenden willst, haben wir hier etwas vorbereitet:

Da ist noch nichts dabei, was deinen Geschmack trifft? Dann haben wir hier noch ein paar schöne Ideen für Texte an Mama zum Muttertag. Wenn du lieber etwas Lustiges haben willst, springe mit einem Klick direkt zu unseren lustigen Sprüchen.

Kleiner Tipp: Kopiere dir einfach den Text hier direkt raus, dann kannst du deinen Lieblingsspruch via Messenger ganz einfach versenden.

Ich weiß nicht, ob ich es verdient habe. Aber von allen Müttern auf der Welt habe ausgerechnet ich die ALLERBESTE bekommen! Alles Liebe zum Muttertag, Mama! ❤️

Eine Mutter ist der einzige Mensch auf der Welt, der dich schon liebt, bevor er dich kennt. Alles Gute zum Muttertag!

Mama ist ein Zauberwesen, denn sie kann Gedanken lesen. Keiner kennt mich so wie sie, das ist die reinste Ma-ma-gie.

Danke Mama, dass du für immer meine größte Heldin sein wirst.

Eine Mutter kann niemand ersetzen, darum sollte man sie von Herzen schätzen!

Noch kein Whatsapp-Spruch für dich dabei? Dann weiter:

Ich werde mein ganzes Leben dankbar für alles sein, was du für mich getan hast. Alles Liebe zum Muttertag.

Ist mein Kopf noch voller Sorgen, kann ich mir bei dir ein Lächeln borgen! Alles Liebe zum Muttertag!

Einen Engel ohne Flügel nennt man Mama.

Heute ist dein Tag, Mama! Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich habe? Ich sende dir auf diesem Weg schon mal eine ganze Ladung Küsschen und freue mich schon darauf, nachher deine Stimme zu hören! ❤️

Seine Familie kann man sich nicht aussuchen – aber für dich hätte ich mich als Mama auch entschieden!

Ein paar schöne Sprüche haben wir noch:

Muttertag reicht nicht aus, um zu feiern, wie toll du bist. Alles Gute zum Muttertag!

Gute Sachen gibt es selten – darum gibt es dich auch nur einmal. Alles Liebe zum Muttertag!

Seine Familie kann man sich nicht aussuchen. Doch dich als Mutter würde ich jederzeit wieder für mich wählen.

Wenn ich es schaffe, meinen Kindern eine nur halb so gute Mutter zu sein, wie du es mir gewesen bist, werden Sie ein wunderbares Leben haben.

Hinter jedem glücklichen Kind steht eine großartige Mutter. Danke Mama, dass es dich gibt!

Eine besonders tiefe Liebe zeichnet sich ja auch oft dadurch aus, dass man den gleichen Humor teilt oder sich auch ein bisschen frotzelt. Auch am Muttertag. Wenn du deiner Mama lieber etwas Lustiges und ein bisschen Freches schicken willst, dann guck mal hier unsere Top Whatsapp-Sprüche durch:

Du bist so cool, lustig, offen und witzig, dass ich dich am liebsten als meine beste Freundin hätte. Aber dass du meine Mama bist, ist auch okay. Alles Gute zum Muttertag!

Mama gut, alles gut.

Mütter sind die einzigen Menschen, die dir auf die Nerven gehen, weil sie dich lieben. Danke für alles, Mama!

Dürfte ich mir meine Mama noch einmal aussuchen, würde ich genau dich wählen. Danke, Mama – niemand hätte mich so gut hinbekommen wie du!

Du bist wie Google für das echte Leben. Danke für all deine Antworten!

Noch mehr lustige Whatsapp-Sprüche gefällig? Bitte:

Du bist so toll, im nächsten Leben wirst du bestimmt ein Schmetterling, eine Sonnenblume oder ein Einhorn. Aber in diesem Leben bin ich froh, dass du einfach nur meine Mama bist!

Mamas haben immer recht. Außer natürlich, Omas befinden sich im Raum. Alles Gute zum Muttertag!

Wenn Mütter Preise für Multitasking gewinnen könnten, wärst du eine Olympiasiegerin!

Putzen, wenn alle Kinder zu Hause sind ... das ist wie Zähneputzen, während man ein Nutella-Brot isst. Danke für alles, was du für uns getan hast!

Alle Mütter machen schöne Kinder. Aber meine musste es mal wieder übertreiben ... danke für alles, Mama!

Das ist es alles noch nicht für Mama? Okay, weiter ...

Das Beste an mir ... ich habs von dir! Alles Liebe zum Muttertag!

Natürlich bist du peinlich. Das gehört zu deinen Kernkompetenzen als Mutter.

Das Leben kommt nicht mit einer Anleitung. Es kommt mit einer Mutter.

Ich bin froh, dich als Mutter zu haben, denn welche andere Frau hätte es schon so lange mit mir ausgehalten?

Ich habe lange überlegt, was ich dir Tolles schenken soll. Aber mich hast du ja schon. Alles Gute zum Muttertag!

Muttertag ist wenigstens nur einmal im Jahr. Aber Geburtstag hat dauernd jemand! Da ist es noch schlimmer, oder nicht?

Wenn du da auch langsam nicht mehr weißt, was du Freunden oder der Familie noch Kreatives zum Geburtstag schreiben sollst, können wir helfen: In diesem Artikel findest du lustige Whatsapp-Sprüche, die du zum Geburtstag verschicken kannst

Hast du noch mehr schöne oder auch lustige Sprüche für uns, die wir zum Muttertag verschicken können? Hier sammeln wir weitere Ideen aus SWR3Land, schreib und unter dem Artikel gern in die Kommentare! 👇