Sprachnachrichten können ein praktisches Mittel sein, um sich auszutauschen. Doch für alle, die kein Fan davon sind, bietet Whatsapp bald eine Lösung.

Wer kennt es nicht? Man steht in der überfüllten Bahn, bekommt eine lange Sprachnachricht geschickt und kann sie nicht anhören, weil man keine Lust auf nervige Mithörer hat. Oder manchmal denkt man sich auch bei minutenlangen Sprachnachrichten nur: „ Kannst du mir das nicht einfach schreiben? “

Wenn ihr auch zu den Sprachnachrichten-Hassern gehört, gibt es jetzt gute Nachrichten! Im offiziellen Blog hat Whatsapp ein neues Feature angekündigt.

Whatsapp: Sprachnachrichten können bald transkribiert werden

Mit dem neuen Feature von Whatsapp könnt ihr in Zukunft die Sprachnachrichten in Text umwandeln lassen und dann in Ruhe lesen, anstatt minutelang zuzuhören. Und so funktioniert es:

In den Einstellungen unter „Chats“ die Option „Transkriptionen von Sprachnachrichten“ aktivieren.

Haltet im Chat eine Sprachnachricht lange gedrückt und tippt dann auf „Transkribieren“.

Die Transkription erfolgt direkt auf deinem Gerät und bleibt laut Whatsapp auch dort, wird also nicht an deren Server gesendet.

Der Absender oder die Absenderin der Sprachnachricht kann das Transkript nicht sehen.

Wichtig: Wenn ihr ein iPhone besitzt, müsst ihr iOS 16 oder neuer installiert haben, um die Funktion nutzen zu können. Außerdem muss „Hey Siri“ aktiviert sein.

SWR3 auf Whatsapp – so kannst du dabei sein!

Ab wann könnt ihr die Transkription in Whatsapp nutzen?

Whatsapp spricht in der eigenen Blog-Mittelung davon, dass das Feature in den kommenden Wochen weltweit eingeführt wird. Android-User gucken allerdings erstmal in die Röhre: Zunächst werden als Sprachen nur Englisch, Portugiesisch, Spanisch und Russisch unterstützt. Für iOS wird Deutsch neben vielen anderen Sprachen direkt verfügbar sein.

Das sagt die SWR3-Community dazu

Sprachnachrichten sind ein kontroverses Thema – auch in der SWR3 Morningshow mit Anneta Politi und Kemal Goga. Wir haben von euch jede Menge Reaktionen dazu bekommen, hier ein Ausschnitt:

Mich nerven eher kurze Sprachnachrichten, wenn jemand nur einen Satz sagt, den man sich hätte schreiben können ... und dann am besten noch ganz viele kurze. Lange Sprachnachrichten mit einem schönen Aufbau höre ich mir dagegen gerne an.

Ich höre Sprachnachrichten IMMER im schnelleren Tempo ab. Mir geht das oft zu lang bis der- bzw. diejenige auf den Punkt kommt.

Im Notfall geht Mal eine Sprachnachricht, es macht aber die Kommunikation teils schwerer, da man in Meetings keine Audionachricht lesen kann (außer man leitet die Datei an ChatGPT). Text hingegen geht eigentlich immer. Sprachnachrichten: Die 90er haben angerufen und wollen ihren Anrufbeantworter zurück.