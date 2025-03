In der Pause durch Tiktok scrollen und während des Unterrichts heimlich chatten: Das Handy in der Schule zu nutzen, könnte in SWR3Land bald verboten sein. Was es damit auf sich hat und wie ihr dazu denkt, hier!

Nur mal kurz eine Nachricht schreiben, ach und dann könnte man ja noch schnell Instagram oder Tiktok checken und dann ploppt schon wieder die nächste Nachricht auf – na, wer kennt’s? So ein Handy kann eine ganz schön große Ablenkung sein und vor allem in der Schule sorgt das für Probleme. Die baden-württembergische Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) will deshalb die private Nutzung von Handys einschränken.

Eigene Regeln an Schulen noch vor der Sommerpause

Die Kultusministerin plant, das Schulgesetz zu ändern – das soll die Schulen in Baden-Württemberg künftig verpflichten, eigene Regeln für Handys einzuführen. Wie genau die aussehen sollen, lässt die Ministerin offen. Sie sollen aber dem Alter der Schülerinnen und Schüler entsprechen. Das geänderte Schulgesetz soll noch vor der Sommerpause passieren, sagte ein Sprecher.

BW-Kultusministerin Schopper will Handynutzung an Schulen einschränken

Handyverbot an Schulen: Was gilt in BW und RLP?

Bislang können Schulen eigene Regeln zum Umgang mit Handys festlegen – müssen es aber nicht. Laut der Bildungsgewerkschaft GEW machen das schon viele Schulen. Es gibt in Baden-Württemberg auch schon Bildungseinrichtungen, an denen ein teilweises oder komplettes Handy-Verbot gilt.

💡 In anderen Bundesländern sieht es schon wieder anders aus: Da Bildung in Deutschland Ländersache ist, sind die Regelungen nicht einheitlich. Aktuell beraten sich die Bildungsminister der Länder in Berlin. Dabei wird auch über das Thema Handynutzung gesprochen.

Wir haben exklusiv mit den Bildungsministerinnen von Baden-Württemberg, Schopper, und Rheinland-Pfalz, Stefanie Hubig (SPD) gesprochen, wie die Situation rund ums Handy an Schulen ist und welche Pläne es gibt.

Baden-Württemberg:

Regelung im Schulgesetz geplant für verbindliche und altersgerechte Regeln

Schulen sollen mit Eltern und Schülerinnen und Schülern in einem gemeinsamen Prozess schauen, was die besten Regeln für sie sind

Rheinland-Pfalz:

In den meisten Bildungseinrichtungen schon Einschränkung oder Verbot von Handynutzung während des Unterrichts

Wird über Haus-/Nutzungsordnung der Schulen geregelt

Schulen machen das laut Hubig „ schon sehr verantwortungsbewusst “

Gut zu wissen: Andere Länder haben übrigens schon Handyverbote oder sind kurz davor, entsprechende Regelungen umzusetzen. Wie sieht es bei unseren Nachbarn in den Niederlanden, Österreich und Frankreich aus?

Handys an Schulen verbieten? Das ist eure Meinung!

Wir haben euch im SWR3 Whatsapp-Kanal gefragt, wie ihr dazu steht, Handys an Schulen zu verbieten. Ein Zwischenstand am Freitagmorgen zeigt: Die überwiegende Mehrheit hält handyfreie Zonen für eine gute Idee. Viele fänden ein komplettes Handyverbot an Schulen die richtige Lösung:

Verbot soll negativen Folgen von Handys entgegenwirken

Ziel des Verbots ist es, den negativen Folgen von Handys für Kinder und Jugendliche entgegenzuwirken. Diese sind laut Schopper inzwischen ausreichend belegt und umfassen Folgen für ...

... die Konzentrationsfähigkeit,

das Lernvermögen

und die mentale Gesundheit.

Auch möglich: Cybermobbing oder emotionale Vereinsamung.

Darüber hinaus zeigen Studien, dass Handys allein durch ihre Anwesenheit ablenken und die kognitive Leistungsfähigkeit einschränken können.

Aber: Handys an Schulen auch wichtig

Ein Handyverbot an Schulen finden viele aber auch nicht so gut – vor allem die Schülerinnen und Schüler. Gerade in ländlichen Gegenden wäre das Verbote ein Problem, zum Beispiel, wenn der Bus ausfällt. Für solche Fälle sei ein Handy ein gewisses Sicherheitselement, so Joshua Meisel, der Vorsitzende des Landesschülerbeirats.

Dazu kommt, dass Handys auch im Unterricht oft zum Einsatz kommen, zum Beispiel für Internetrecherchen. Die Möglichkeit soll laut Schopper erhalten bleiben.

Schüler sind gegen eingeschränkte Handynutzung an BW-Schulen

