Egal wo du auf der Schule warst: Es gibt lustige Sprüche, die haben wir alle von Lehrern schon gehört. „Für mich ist auch 6. Stunde!“ Hier gibts die besten Sätze der Schulzeit!

Die Schulzeit ist ohne Frage eine der prägendsten Phasen im Leben. Vielleicht steckst du gerade mittendrin oder hast es schon hinter dir. Ganz sicher hast du aber sofort auch bestimmte Lehrer oder Lehrerinnen im Kopf, die du besonders gut oder auch doof fandest. Und vermutlich denkst du auch sofort an die ein oder andere witzige Aussage, die da im Klassenzimmer gefallen ist.

Spätestens für das Verfassen der Abschlusszeitung ist es gute Tradition: Schüler lassen noch einmal die lustigsten Sprüche von Lehrern hochleben. Manche sind vielleicht speziell für einen besonderen Lehrer – andere kennt fast jeder. Genau die sammeln wir hier!

Hier ist unsere Topliste mit typischen, lustigen Sprüchen von Lehrern, die vermutlich fast alle hier schon so oder so ähnlich gehört haben.

Hast du auch noch Klassiker aus der Schule für uns? Schreibe es uns in die Kommentare!

⏰ „Für mich ist auch die 6. Stunde!“

🚾 „Kann ich aufs Klo?“ – „Ich weiß nicht, ob du kannst.“

🔔 „Nicht der Gong beendet die Stunde. Sondern der Lehrer!“

📖 „Was in der Klausur drankommt? Alles!“

🤠 „In English, please!“

📢 „Der Lautstärke nach zu urteilen, seid ihr mit der Aufgabe fertig.“

🙋‍♀️ „Wer schnippst, wird nicht drangenommen.“

💬 „Wenn das so weitergeht, setze ich euch auseinander.“

😈 „Was ihr nicht schafft, ist Hausaufgabe.“

🌍 „Ihr lernt nicht für die Schule, ihr lernt fürs Leben.“

Zugegeben: Als diese typischen Sprüche fielen, waren sie nicht immer lustig. Als Schüler rollte man da vielleicht auch mal mit den Augen. Im Nachhinein aber sind typische Lehrer-Sprüche auch Running Gags, die uns alle verbinden und uns an die Zeit erinnern.

In der SWR3 Redaktion jedenfalls fiel sofort „ ahja, das kenn ich auch noch “ oder „ genau so war es! “, als wir uns zu den typischen Sprüchen ausgetauscht haben, die wir zu unserer Schulzeit gehört haben. Klar ist jedenfalls: Das hat sich eingebrannt. Wir alle haben diese Sätze unserer Lehrer nie vergessen.

Lehrer und Bildungsinfluencer Bob Blume sensibilisiert daher übrigens auch immer wieder dafür, dass Lehrkräfte mit ihren Aussagen eine besonders starke Wirkung haben und insofern ihre Worte auch bewusst wählen sollten:

Social-Media-Beitrag auf Instagram von swr3online

Lehrer und Comedian Herr Schröder sieht das genauso. Wichtig ist, dass Lehrer mit ihren Sprüchen niemanden niedermachen:

Social-Media-Beitrag auf Instagram von swr3online

Natürlich muss man zugeben, dass Lehrer es auch nicht nur leicht haben. Schließlich haben sie es mit Schülern zu tun ... und die stehen in Sachen Sprüchen ja in nichts nach! Hier haben wir auch schon mal typische Schüler-Sprüche gesammelt, die als gängige Ausreden zur Anwendung kommen:

Und welche kennt ihr? 🤣 @MisterK #Schule #Schüler #Ausrede #Unterricht

In diesem Sinne einen großen Dank an alle Lehrerinnen und Lehrer, die ihren Job mit Freude und aus Überzeugung machen. Vielleicht auch mit ein bisschen Augenzwinkern und definitiv viel Geduld. Wir wissen, was für einen harten Job Lehrer haben und auch, wie wichtig er ist! ❤️

Warst du gern in der Schule? Oder hast du da eher schlechte Erfahrungen gemacht und warst froh, als es rum war? Wenn du magst, sag es uns hier in der Umfrage:

Warst du gern in der Schule? Ja! Ich bin sehr gern zur Schule gegangen. Teils, teils. Es gab gute Momente, aber auch vieles, was nervig war. Nee, ich echt froh, als Schule vorbei war. Abschicken

Manche Lehrer bleiben im Gedächtnis

Manche Lehrer sorgen einmal mehr dafür, dass die Schulzeit schön wird. So zum Beispiel Werner Fick: Er hat den Deutschen Lehrerpreis erhalten. Er unterrichtet Mathematik, Physik und Informatik – und schwäbisch, wie seine Schülerinnen und Schüler sagen. Die Klasse beschreibt seine Stärken so:

Er unterstützte viele Schüler:innen bei persönlichen Problemen, wie beispielsweise Prüfungsangst, professionelle Beratung suchen, Problemen mit Eltern uvm.

Außerdem sei er an der ganzen Schule dafür bekannt, Klassenarbeiten in Rekordzeit zu korrigieren und lasse die Klasse den Unterricht immer mitgestalten. Das unterstützt das Lerntempo. Applaus von uns! 👏

Egal ob gute Erinnerungen oder eher schlechte: Hast du auch noch typische Sprüche aus der Schule von Lehrern im Kopf? Dann teile sie mit SWR3Land und wir sammeln in den Kommentaren weiter! 👇