Der letzte Ferientag in SWR3Land ist heiß. Vor allem in Baden-Württemberg gelten Hitzewarnungen. Gegen Abend kommt es dann zu Gewittern. Hier gibt es die aktuellen Wetterkarten!

Zum Ende der Pfingstferien klettern die Temperaturen in Baden-Württemberg auf ein Hoch. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, werden im Tagesverlauf in manchen Regionen bis zu 37 Grad erwartet.

Wetter in Baden-Württemberg: Hitzewarnung am Sonntag

Im Südwesten gibt es heute laut Wetterdienst viel Sonne und kaum Wolken. Die Temperaturen liegen zwischen 29 Grad im Bergland und 37 Grad am Oberrhein. Eine DWD-Meteorologin rät den Menschen in Baden-Württemberg, nicht auf Sonnencreme zu verzichten. Der UV-Index liege im sehr hohen Bereich. Und: Am besten einen Hut oder eine Cap aufsetzen, wenn ihr rausgeht, ein Sonnenstich ist nicht witzig!

Waldbrandgefahr in SWR3Land steigt

Nach einer Ferienwoche mit wenig Regen steigt laut DWD die Waldbrandgefahr in Baden-Württemberg. Für den letzten Ferientag sagt der DWD für große Teile des Landes die zweithöchste von fünf Warnstufen voraus. Das Gleiche gilt im Westen der Pfalz. Forstämter bitten um besondere Vorsicht.

Nachrichten 22.6.2025 Waldbrandgefahr am Sonntag hoch Dauer 0:38 min Waldbrandgefahr am Sonntag hoch

