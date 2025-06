Am Walldorfer Kreuz geht gerade nichts mehr. Die beiden Autobahnen A5 und A6 sind jeweils in beide Richtungen gesperrt, sagt die Polizei. Hier gibts weitere Infos!

Auf der Autobahnbrücke am Kreuz Walldorf ist am Freitagmittag ein Lkw ausgebrannt. Beide Autobahnen – die A5 und die A6 – mussten gesperrt werden. Die Polizei sagte am Mittag gegen 13 Uhr, dass es große Rückstaus in alle Richtungen gibt: Auf der A5 in die Richtungen Heidelberg und Bruchsal und auch auf der A6 in die Richtungen Heilbronn und Mannheim.

Autofahrer die sich auskennen, sollten den Bereich um das Walldorfer Kreuz am besten weiträumig umfahren. Die Polizei bittet außerdem alle Autofahrer, die Lüftungen abzuschalten, die Fenster zu schließen und die Fahrzeuge nicht zu verlassen.

Auf der SWR3 Staukarte könnt ihr eure Strecke checken. Alle Staumeldungen gibt es auch unter der SWR3 Stau Hotline: 07221-9282

Die aktuellen Verkehrsinfos auch jede halbe Stunde im Radio nach den SWR3 Nachrichten:

Lkw auf Autobahnbrücke an der A5 / A6 ausgebrannt – Brücke wohl beschädigt

Zudem teilte die Polizei mit, es könne sein, dass die Brücke durch den massiven Brand beschädigt wurde. Dazu werde es nach dem Einsatz weitere Prüfungen geben. Weil der Einsatz für Polizei und Feuerwehr wahrscheinlich länger dauern werde, seien Getränke und Verpflegung angefordert worden. Was der Lkw geladen hatte und wie es zu dem Brand kam, ist derzeit noch nicht klar.