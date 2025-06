per E-Mail teilen

Er ist der düstere Gegenspieler von Harry Potter und verbreitet Angst und Schrecken: Die Rede ist von Voldemort. Jetzt gibt der Schauspieler aber Einblicke in den Dreh und verrät ein Geheimnis. Eins ist klar: SO hast du dir Voldemort bestimmt nicht vorgestellt!

Dass in Hollywood hin und wieder getrickst wird, ist nicht ungewöhnlich – es geht schließlich um Unterhaltung, nicht um Realität. Umso besser, wenn der Zuschauer diese Tricks gar nicht erst mitbekommt. Oder man macht es wie der Schauspieler von Voldemort, Ralph Fiennes, und verrät einfach mal ein kleines Geheimnis vom Set des Films.

In SWR3 NOW spricht Julia Buchmaier über das Geheimnis von Voldemorts Schauspieler:

Nachrichten 20.6.2025 Keine Angst mehr vor Voldemort: Er trug Strapse! Dauer 1:37 min In SWR3 NOW spricht Julia Buchmaier über das Geheimnis von Voldemorts Schauspieler.

Schauspieler von Voldemort verrät Outfit-Trick im Harry-Potter-Film

Sein Geheimnis hat Fiennes praktischerweise immer unter Voldemorts schwarzem Zauberumhang versteckt. In einem Gespräch mit Entertainment Tonight hat er jetzt verraten, was Harry-Potter-Fans nicht sehen konnten: Strapse!

Voldemort trägt Strapse? Das steckt dahinter!

Der Voldemort-Schauspieler erklärt, dass er am Anfang Strumpfhosen getragen hat. Aber: Im Laufe des Drehtags sind ihm die immer runtergerutscht. Außerdem fand er das unbequem. Also hatte der heute 62-Jährige eine Idee: „Ich habe dann gesagt, ich will einzelne Strümpfe, wie Strapse.“

Der Schauspieler, der von 2005 bis 2011 in die Rolle des bösen Magiers geschlüpft ist, hatte mit seinem Outfit auch reichlich Spaß, wie er in dem Gespräch erklärt hat:

Ich habe es genossen, die Stuntleute damit zu necken, indem ich meinen Umhang angehoben und ihnen die Strapse gezeigt habe.

Übrigens: Fiennes hat noch einen Tipp an den nächsten Schauspieler von Voldemort in der geplanten Harry-Potter-Serie: Nicht über den Umhang stolpern!

