„Huch, ein blauer Fleck. Wo kommt der denn her?“ Kennst du das? Hier erfährst du Ursachen, warum manche Menschen superschnell blaue Flecken kriegen, und bekommst Behandlungstipps.





Ah Mist, schon wieder blaue Flecken! Viele Menschen haben immer mal wieder blaue Flecken, ohne sich an den Grund dafür zu erinnern. Nicht gleich ein Grund zur Sorge. Adobe Stock Pixel-Shot

Viele Menschen haben blaue Flecken, manche kriegen sie schneller. Andere sind robuster. Woran das liegt, das klären wir hier noch auf. Vorab aber der Mastertrick voraus: Wie bei vielen Dingen – bitte nicht googeln und wenn doch, nicht gleich in Panik verfallen!

Denn wer nach Ursachen von blauen Flecken googelt, kann alles haben: von nichts bis Todesurteil. Wir haben das für dich schon gemacht, kannst du lassen. Falls du aber über Google hierher gekommen bist: Hi und Willkommen bei SWR3, bleib doch gern! Wir geben uns Mühe, das hier gut und panikfrei einzuordnen.

Zunächst: Wenn du superschnell blaue Flecken kriegst und oft nicht weißt, wo die herkommen, bist du nicht allein. Das geht vielen so.

Nicht jeder ist gleich anfällig für blaue Flecken. Es gibt Menschen, bei denen geht das einfach schnell. Die Erfahrung machen viele in der Pubertät, wenn der erste Knutschfleck kommt. 😉

Frauen bekommen leichter blaue Flecken als Männer

Es sind Experten zufolge übrigens eher Frauen, die zu häufigen kleinen Blutergüssen neigen. Der Grund: Frauen haben oft dünnere Haut als Männer und neigen eher zu einem schwächeren Bindegewebe. Das hat Vorteile in der Schwangerschaft, weil sich das Gewebe leichter dehnen kann. In Bezug auf das Entstehen blauer Flecken sind Frauen aber damit eher im Nachteil. Natürlich gibt es genauso Männer, die schnell blaue Flecken kriegen.

Neben dem Bindegewebe und der Dicke der Haut gibt es noch weitere Faktoren. Beispielsweise die Zusammensetzung des Bluts. Die kann sich durch Medikamente verändern. Menschen in höherem Alter bekommen oft auch schneller Blutergüsse. Und manche Experten sprechen auch von genetischen Faktoren.

Was sind blaue Flecken? Ein blauer Fleck ist ein Bluterguss im Gewebe unter der Haut. Experten sagen dazu Hämatom. Das entsteht, wenn Blutgefäße verletzt werden und sich das Blut ansammelt. Ist die obere Hautschicht nicht beschädigt, kann das Blut nicht nach außen abfließen und bleibt unter der Haut als Bluterguss. Je mehr Gefäße gerissen sind und je mehr Blut ausgetreten ist, ohne nach außen ablaufen zu können, desto größer ist das Hämatom. So ein Bluterguss kann druckempfindlich sein und wehtun. Sie verschwinden aber meist von alleine wieder: Denn die verletzten Gefäße verschließen sich durch die Blutgerinnung selbst. Das dauert, je nach Größe des Hämatoms, normalerweise innerhalb von zwei Wochen.

Deshalb erinnerst du dich manchmal nicht, dass du dich gestoßen hast

Gerade Menschen, die schnell blaue Flecken kriegen, haben sich vielleicht nur leicht gestoßen und erinnern es gar nicht mehr, wenn sie dann das Ergebnis bemerken. Die Ursache kann also trotzdem sein, dass du dich irgendwo angeschlagen hast, auch wenn du es nicht mehr weißt.

Übrigens ist der blaue Fleck nicht immer genau an der Stelle, an der wir zum Beispiel angestoßen haben. Durch die Schwerkraft kann das Blut nach unten rutschen. Der Bluterguss ist dann an einer anderen Stelle, als wir es erwarten. Das kann mit ein Grund dafür sein, dass ich einen kleinen Bluterguss entdecke und nicht weiß, wo der eigentlich herkommt.

Viele Ursachen für blaue Flecken – die meisten sind harmlos

Zusammengefasst: Da spielt ganz vieles mit. Die meisten Faktoren dafür, ob man schneller oder weniger schnell einen blauen Fleck hat, sind harmlos. Wenn du also ab und an mal einen kleinen blauen Fleck hast, den du keiner Verletzung zuordnen kannst: Keine Panik! Wann du die blauen Flecken doch besser mal durchchecken lassen solltest, haben wir hier aufgeführt.

Wie du blauen Flecken vorbeugen kannst, hängt von der Ursache ab. Da bei den meisten Menschen, bei denen blaue Flecken harmlos sind, das Bindegewebe oder der Blutfluss verantwortlich sind, spielt die Ernährung eine Rolle. Wunder solltest du aber nicht erwarten und dich vielleicht lieber mit den Flecken anfreunden.

Blutgefäße stärken, beispielsweise durch ausreichend Vitamin C. Hier hilft eine bewusste Ernährung, beispielsweise Zitrusfrüchte oder Beeren und Gemüse wie Fenchel oder Paprika enthalten viel Vitamin C.

Hier hilft eine bewusste Ernährung, beispielsweise Zitrusfrüchte oder Beeren und Gemüse wie Fenchel oder Paprika enthalten viel Vitamin C. Manche Experten raten dazu, auf eine ausreichende Zufuhr von Rutin zu achten. Das ist ein Pflanzenstoff, der die Gefäßwände der Kapillaren verstärkt. Besonders viel Rutin steckt in Petersilie, Johanniskraut und auch in Zitrusfrüchten. Kleine Studien dazu gibt es, wissenschaftlich ist aber kein Effekt zuverlässig nachweisbar. Klar ist: Gute Ernährung ist immer wichtig, aber ob es hier ein Gamechanger ist, bleibt fraglich.

Am besten ist es, wenn du so schnell wie möglich mit der Behandlung von blauen Flecken anfängst. Also wenn du dich gestoßen hast oder den Bluterguss bemerkst. Das kannst du zur Behandlung von Hämatomen tun:

Die betroffene Stelle abdrücken. Das kann wehtun, verhindert aber, dass das Blut unter der Haut zusammenfließt.

Das kann wehtun, verhindert aber, dass das Blut unter der Haut zusammenfließt. Mit einem Coolpad ein paar Minuten kühlen. So ziehen sich die Gefäße zusammen und weniger Blut gelangt ins Gewebe. Aber Achtung: Nicht zu lang.

So ziehen sich die Gefäße zusammen und weniger Blut gelangt ins Gewebe. Aber Achtung: Nicht zu lang. Am besten mal hochlegen: Wenn du den Arm oder das Bein – je nachdem, wo die betroffene Stelle ist – hochlegst, verringert das den Blutfluss.

Wenn du den Arm oder das Bein – je nachdem, wo die betroffene Stelle ist – hochlegst, verringert das den Blutfluss. Manche Experten raten zum Einsatz von Arnika-Salben, die einmassiert werden können. Arnika kann abschwellend, entzündungshemmend und schmerzlindernd wirken. Die Studien dazu, ob das wirklich hilft, sind nicht eindeutig – aber probieren kannst du es.

Einschätzung: Ist der Bluterguss gefährlich oder harmlos?

Hier geben wir noch einen kurzen Überblick zur Einschätzung, ob deine blauen Flecken völlig harmlos sind oder ob du dich for safe mal durchchecken lassen solltest. Ganz wichtig vorab:

Dies ist KEINE Diagnose für dich persönlich und deine individuelle körperliche Gesundheit. Wenn du dich unwohl fühlst oder dir Sorgen machst, dann sprich am besten mit dem Arzt deines Vertrauens!

Wenn du ab und zu mal einen blauen Fleck hast, von dem du nicht weißt, woher er kommt, ist das nicht schlimm. Die allermeisten blauen Flecke sind harmlos, selbst wenn du dich nicht erinnerst, dich angestoßen zu haben. Sie gehen von allein wieder weg und richten keinen Schaden an. Manche Menschen, statistisch gesehen häufiger Frauen, haben schnell kleine Blutergüsse. Da musst du dir keine Sorgen machen.

Wenn Hämatome bei dir sehr häufig und plötzlich, in großem Ausmaß und immer wieder ohne erkennbaren Grund auftreten, ist es gut, sich beim Arzt durchchecken zu lassen. Denn neben den harmlosen Hämatomen gibt es auch solche, die auf ernste Ursachen hinweisen können, beispielsweise:

Blutgerinnerungsstörungen

Nebenwirkungen von Medikamenten

Große Anzahl an blauen Flecken und weitere Symptome

In der SWR Sendung Doc Fischer geht es um die kritischen Ursachen von blauen Flecken: Wann blaue Flecken abgeklärt werden sollten, dazu informiert der Beitrag in der ARD Mediathek mit Experten auf dem Gebiet der Hämatologie. Prof. Dr. Hans-Georg Kopp vom Robert Bosch Krankenhaus erläutert hier die Alarmzeichen aus seiner praktischen Erfahrung heraus:

Abklärungsbedürftig sind sie dann, wenn sie plötzlich in großer Zahl ohne adäquates Trauma auftreten oder zusätzliche Symptome dazukommen, wie Fieber, Nachtschweiß, Leistungsknick oder Gewichtsverlust.

Medikamente beeinflussen die Häufigkeit von Hämatomen

Eine Risikogruppe sind aus Sicht des Mediziners ältere Menschen. Und aber auch jüngere Menschen, die Medikamente nehmen mit Einfluss auf die Blutgerinnung. Denn diese ist bei der Entstehung von blauen Flecken besonders wichtig. Also beispielsweise Blutverdünner und Gerinnungshemmer können die Entstehung von Hämatomen begünstigen.

Zu den Blutverdünnern gehören nicht nur total krasse Medikamente für alte Menschen, sondern auch so etwas wie Aspirin. Und auch über die Anti-Baby-Pille heißt es, dass eine – wenn auch eher seltene Nebenwirkung – blaue Flecken sein können.

Krankheiten können Blutergüsse begünstigen

Verschiedene Krankheiten haben ebenfalls Einfluss aufs Blut. Dazu gehören Lebererkrankungen oder eine vergrößerte Milz. Da sind die blauen Flecken dann zwar nicht das Grundproblem, sie können aber auf eine solche Krankheit hinweisen.

Was laut Experten ebenfalls blaue Flecken begünstigen kann, ist ein Mangel an Vitamin C und K.

Zusammengefasst: Es gibt sehr viele Ursachen für blaue Flecken, die teilweise auch bedenklich sein können. Wer also, wie oben genannt, größere Probleme mit auftretenden Hämatomen hat, geht am besten zum Arzt und lässt sich auf Nummer sicher einmal durchchecken.