Drei goldene, coole Tipps:

Macht euch Hunde-Eis!

Alles was ihr braucht ist eine Eiswürfelform, Wasser, Äpfel oder Leberwurst und Leckerlies.

So geht’s: Püriert einen halben Apfel mit etwas Wasser. Dann füllt den Smoothie in eine Eiswürfelform. Ich packe noch 2 Leckerlies rein, als Extra-Knabber-Effekt. Apfel ist die gesunde Alterative, aber kein Muss – eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt! Alles was euer Hund liebt könnt ihr mit Wasser pürieren. Tipp für Faule: Nassfutter lässt sich auch in eine Eiswürfelform füllen 😉

Macht das Gassigehen im wahrsten Sinne des Wortes cool

Dieser Tipp ist so simpel und gleichzeitig genial: Haltet euer Nylon-Brustgeschirr einfach unter kaltes Wasser. Kurz auswringen, dem Hund anziehen und damit Gassi gehen. Aber bitte nicht in der prallen Mittagshitze, sondern in den kühlen Morgen- und Abendstunden, und am besten im Wald. Und die 5-Sekunden-Regel nicht vergessen.

Macht Fellpflege gegen die Hitze

Was Bürsten mit Hitze zu tun hat? Euer Tier verliert überschüssiges Fell, so kann mehr Luft an die Haut. Also bürstet euren Wuschel regelmäßig oder lasst ihn am besten bei sehr dicker Unterwolle für den Sommer scheren.

Und: Vergesst nicht die Sonnencreme. Wenn ihr mit eurem Hund Urlaub am Strand machen wollt, denkt unbedingt an Hundesonnencreme. Verbrennungen auf der Schnauze sollen höllisch weh tun!