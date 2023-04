per E-Mail teilen

Zum zweiten Mal findet das Campus Festival 2023 im Bodenseestadion in Konstanz statt. Hier bekommt ihr alle Infos und Tickets zu dem Event.

Direkt am Bodensee spielen am 19. und 20. Mai Top-Acts aus der deutschen Musikszene wie Rapper Marteria und die Berliner Band Von Wegen Lisbeth. Weitere Acts des Line-up sind die Rapperin Badmomzjay, das Chemnitzer Trio Blond, die Indie-Bands Bruckner und Leoniden, die Singer-Songwriterin Wilhelmine, der Singer-Songwriter Mayberg oder die Italo-Schlagerband Roy Bianco & The Abbrunzati Boys.

Das ist das Campus Festival Konstanz

Gegründet wurde das Festival im Jahr 2015 und auf den Bühnen stehen viele junge Acts, vor allem aus den Genres Rap und Indie. Mit 25.000 Besuchenden ist es mittlerweile eines der größten Campus-Festivals in ganz Deutschland.