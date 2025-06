Guckt uns an, wir haben Wurzeln in ganz verschiedenen Ecken der Welt. Wir leben hier in Deutschland, wir sind hier teilweise geboren, wir zahlen hier Steuern – das ist unser Land! Es gibt eine Partei in Deutschland, 20 bis 30 Prozent wählen die. Die wollen uns raus haben. Wir gehen nirgendwo hin! [...] Deutschland ist ein geiles Land, wo anders gehts den Leuten viel schlechter. Lasst uns Demokratie erhalten und sie besser machen. Trotz Unterschiede!