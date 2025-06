Jasmin Wagner startete in den 90ern als 15-jähriger Teeniestar komplett durch! Im Interview mit uns spricht sie über Dinge, die sie aus der Zeit vermisst, was Abschied für sie bedeutet und wie sie die Mutterschaft verändert hat.

Wir treffen Blümchen für ein SWR3 Interview während des Campus Festivals 2025 in Konstanz. Wir dürfen in ihren Backstagebereich, der gefüllt mit ihr und ihren Tänzerinnen und Tänzern ist. Sie strahlt uns in ihrem weißen Bühnenoutfit, bestehend aus Hotpans, Korsage und Zip-Hoddie, an. Für das Video-Interview verlassen wir ihr Tipi Zelt.

Total selbstverständlich und professionell nimmt sie das SWR3 Mikro in die Hand und beantwortet all unsere Fragen direkt in die Kamera – Vollprofi halt. Jasmin Wagner feiert als Blümchen ihr 30-jähriges Jubiläum, mit 15 Jahren startet sie als Teeniestar in den 90ern mit Hits wie Herz an Herz oder Boomerang durch.

Blümchen steht deshalb für viele stellvertretend für die 90er. Und auch sie denkt gerne an die Zeit zurück und hat drei Dinge, die sie aus den 90ern vermisst:

⏰ „Alle mussten pünktlich sein. Wir hatten keine Chats, in denen wir schreiben konnten: ‚Ich verspäte mich um fünf Minuten, schick mir einen Standort.‘“

💃 „Wir konnten alle wilden Farben kombinieren und es war völlig normal!“

🥂 „Es gab Drinks, die ‚Grüne Wiese‘ hießen.“

Vor mehr als 25.000 Menschen eröffnete Blümchen ihre letzte Festivalsaison beim Campus Festival in Konstanz. Denn Jasmin Wagner hat sich dazu entschieden, das Kapitel Blümchen abzuschließen.

Ich habe gelernt, dass Abschied etwas Tolles ist. Es ist total schön loszulassen. Wenn man Platz macht, dann kommen erst die guten Dinge. Ich bin jedes Mal belohnt worden, wenn ich etwas verändert habe in meinem Leben – und zwar radikal. Ich kann nur alle dazu einladen: Wenn etwas nicht passt, ändere es!

Wenn es nach den Besucherinnen und Besuchern des Campus Festival in Konstanz geht, könnte Blümchen noch weitere 30 Jahre anhängen. Vor der Bühne tanzt die Crowd zu ihren neuen Songs, aber auch zu den Hits aus den 90ern!

In jungen Jahren berühmt sein, auf großen Bühnen stehen, ständig unter Beobachtung und die krasse Aufmerksamkeit von Hatern und Fans – viele Teeniestars sind daran kaputtgegangen. Jasmin Wagner scheint eine Ausnahme zu sein, sie blickt positiv auf ihre Karriere zurück, die mit 15 Jahren begann:

Für mich war es ein Segen, so jung zu sein in den 90ern, weil ich offen war und einfach Lust hatte, in diese Welt zu starten. Ich hatte kein Leben, das schon etabliert war und das ich dann eintauschen musste. Ich hatte viel Halt und Stütze durch Freunde und auch durch meine Familie, deshalb habe ich das unbeschadet überstanden und bin ein glücklicher und zufriedener Mensch geworden.

Mittlerweile ist Jasmin selbst Mutter einer Tochter. Wie würde sie reagieren, wenn ihre eigene Tochter sich für die Musikbranche entscheidet?

Jasmin wünscht sich für ihre Tochter, dass sie ihre Leidenschaft findet – egal in welchem Bereich das sein wird. Sollte sie sich wirklich für die Musikbranche entscheiden, wird Jasmin ihrer Tochter nicht im Weg stehen. Vielleicht entscheidet sie sich ja an Blümchen anzuschließen oder ein komplett neues Kapitel einzuschlagen. Wichtig ist es Jasmin nur, dass ihre Tochter das Ding selbst reißt – mit ihrer Rückendeckung!

Und wie hat sich Jasmin Wagner verändert, seit sie Mutter ist?

Seit ich Mama bin, bin ich noch glücklicher. Ich lerne jeden Tag, wie wundervoll diese Welt ist und ich habe mir meine beste Freundin selbst gemacht.

