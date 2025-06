Fake-News funktionieren oft über Emotionalisierung und Skandalisierung, sind also besonders reißerisch formuliert und ziehen so unsere Aufmerksamkeit an. Inhaltlich sind sie dann so erfolgreich, weil sie vermeintlich das bestätigen, was ihre Leser sowieso glauben oder glauben wollen. Kommunikationswissenschaftler Philipp Müller konkretisierte im ARD-Interview:

„Dahinter steckt das Bedürfnis von Menschen, die eigenen Überzeugungen und Einstellungen zu bestätigen und in Einklang mit dem Verhalten zu bringen. Sind sie das nicht, führt das zu inneren Spannungen, sogenannte kognitive Dissonanzen. Rezipienten können diese reduzieren, indem sie Informationen selektiv auswählen und interpretieren, sodass sie die eigenen Ansichten stützen.“

Falschmeldungen habe es schon immer gegeben, beispielsweise über Medien in totalitären politischen Systemen. Das Phänomen der Fake News ist also nicht neu. Was sich aber verändert hat, sei, dass Falschmeldungen nun von jedem in die Welt gesetzt werden könnten. Nicht nur von Journalisten, sondern vor allem in Interessensgruppen und auch Einzelpersonen in den sozialen Netzwerken. Das Teilen von Fake News sei gleichzeitig auch ein Statement: Es zeuge öffentlich von Zweifel an den Eliten, sagt Philipp Müller.