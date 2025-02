„APT.“ von Bruno Mars und Rosé: Worum gehts in dem Song eigentlich? Hier gibt's die deutsche Übersetzung und den originalen Songtext!

Südkoreanisches Trinkspiel zu „APT.“: Was steckt dahinter?

Ja, es kommt grade immer mehr K-Pop, also Popmusik aus Südkorea, auch zu uns ins Radio. Und „APT.“ („apateu“) ist ja das koreanische Wort für „Apartment“. Es ist aber auch ein südkoreanisches Trinkspiel.

Benedikt Wiehle aus der Musikredaktion hat den Hintergrund zum Trinkspiel einmal für euch recherchiert:

Aus dem koreanischen Spiel ist dann dank Rosé mit Bruno Mars gemeinsam ein Lied entstanden und der Refrain ist eben der Beginn des Trinkspiels aus Südkorea und könnte der nächste Ohrwurm-Garant sein, oder?

Video zu Bruno Mars & Rosé „APT.“

ROSÉ & Bruno Mars - APT. (Official Music Video)

Deutsche Übersetzung von Bruno Mars & Rosé „APT.“

Chaeyoungs Lieblings-Zufallsspiel

Zufallsspiel

Spiel starten

Apartment, Apartment

Apartment, Apartment

Apartment, Apartment

Ah, aha, aha

Apartment, Apartment

Apartment, Apartment

Apartment, Apartment

Ah, aha, aha



Kussmund, Kussmund

Auf dein Handy geschickt, aber

Ich versuche, deine Lippen wirklich zu küssen (Ah-hah, ah-hah)

Rote Herzen, rote Herzen

Das ist es, worauf ich stehe, ja

Komm, gib mir etwas, das ich fühlen kann, oh-oh, oh



Willst du mich nicht so, wie ich dich will, Baby?

Brauchst du mich nicht so wie ich dich jetzt brauche?

Schlaf morgеn, aber heute Nacht, gеh ab

Alles, was du tun musst, triff mich einfach in dem

Apartment, Apartment

Apartment, Apartment

Apartment, Apartment

Ah, aha, aha

Apartment, Apartment

Apartment, Apartment

Apartment, Apartment

Ah, aha, aha

Es ist was auch immer (Was auch immer), es ist was auch immer (Was auch immer), es ist was auch immer (Was auch immer) dir gefällt (Woo)

Verwandle diese Wohnung in einen Club (Ah-hah, ah-hah)

Ich meine Trinken, Tanzen, Rauchen, Ausflippen, die ganze Nacht feiern (Komm schon)

Prost, Prost, Mädchen, was geht? Oh-oh, oh

Willst du mich nicht so, wie ich dich will, Baby?

Brauchst du mich nicht so wie ich dich jetzt brauche?

Schlaf morgen, aber heute Nacht, geh ab

Alles, was du tun musst, triff mich einfach in dem

Apartment, Apartment

Apartment, Apartment

Apartment, Apartment

Ah, aha, aha

Apartment, Apartment

Apartment, Apartment

Apartment, Apartment

Ah, aha, aha

Lyrics: Bruno Mars & Rosé „APT.“ im englischen Original

채영이가 좋아하는

랜덤 게임

랜덤 게임

Game start아파트, 아파트

아파트, 아파트

아파트, 아파트

Uh, uh-huh, uh-huh

아파트, 아파트

아파트, 아파트

아파트, 아파트

Uh, uh-huh, uh-huh

Kissy face, kissy face

Sent to your phone, but

I'm tryna kiss your lips for real (uh-huh, uh-huh)

Red hearts, red hearts

That's what I'm on, yeah

Come give me somethin' I can feel, oh-oh-oh

Don't you want me like I want you, baby?

Don't you need me like I need you now?

Sleep tomorrow, but tonight go crazy

All you gotta do is just meet me at the

아파트, 아파트

아파트, 아파트

아파트, 아파트

Uh, uh-huh, uh-huh

아파트, 아파트

아파트, 아파트

아파트, 아파트

Uh, uh-huh, uh-huh

It's whatever (whatever), it's whatever (whatever)

It's whatever (whatever) you like (ooh)

Turn this 아파트 into a club (uh-huh, uh-huh)

I'm talkin' drink, dance, smoke, freak, party all night (come on)

건배, 건배 girl, what's up? Oh-oh-oh

Don't you want me like I want you, baby?

Don't you need me like I need you now?

Sleep tomorrow, but tonight go crazy

All you gotta do is just meet me at the

아파트, 아파트

아파트, 아파트

아파트, 아파트

Uh, uh-huh, uh-huh

아파트, 아파트

아파트, 아파트

아파트, 아파트

Uh, uh-huh, uh-huh

Hey, so now you know the game

Are you ready?

'Cause I'm comin' to get ya, get ya, get ya

Hold on, hold on

I'm on my way

Yeah, yeah, yeah-yeah, yeah

I'm on my way

Hold on, hold on

I'm on my way

Yeah, yeah, yeah-yeah, yeah

I'm on my way

Don't you want me like I want you, baby?

Don't you need me like I need you now?

Sleep tomorrow, but tonight go crazy

All you gotta do is just meet me at the

아파트, 아파트

아파트, 아파트

아파트, 아파트

Just meet me at the (uh-huh, uh-huh)

아파트, 아파트

아파트, 아파트

아파트, 아파트

Just meet me at the (uh-huh, uh-huh)

아파트, 아파트

아파트, 아파트

아파트, 아파트

Just meet me at the (uh-huh, uh-huh)

아파트, 아파트

아파트, 아파트

아파트, 아파트

Uh, uh-huh, uh-huh

