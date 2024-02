Da ist ein Flugzeug und ich fliege.

Da ist ein Berg, der auf mich wartet.

Oh - diese Jahre sind so anstrengend.



Ich weiß nicht, ob ich sie nützen kann

Bin ich stark genug,

um derjenige zu sein.

Werd ich es erleben, ein paar Kinder zu haben?



Wenn ich nur die Antwort wüsste,

dann würd ich dich nicht bemühen.



Wenn ich nur die Antwort wüsste,

Und wenn unsere Tage tatsächlich gezählt sind,

warum zähl ich dann überhaupt weiter?



Mein süßer Schatz

ist so erreichbar.

Dieses Verhalten so unerklärlich.

Die Tage verschwinden und gehen vorbei.

So wie eh und je

Das Problem ist,

mein Kopf lässt mich nicht vergessen.



Ich hab mich noch ein letztes Mal umgeschaut

So viele ungewohnte Geräusche

Ich muss meine Füße wieder auf den Boden kriegen



Vater,

Hilf mir, dass ich runterkomm

Ich kann es schaffen

Hilf mir, runterzukommen

Ich kann’s schaffen!



Wenn ich nur die Antwort wüsste,

wenn ich mein Leben ändere

und meine Wege mit guten Zeiten pflastere

Wird der Berg mir weiterhin wohlgesonnen sein?



Und wenn unsere Tage tatsächlich gezählt sind,

warum zähl ich dann überhaupt noch?