„Forbidden Road“ handelt von Robbie Williams Lebensweg, von Fehlern, Widersprüchen und Herausforderungen. Hier gibt's die ganze Geschichte und den übersetzten Songtext.

Darum geht es in „Forbidden Road“

Robbie Williams hat geschrieben über den Weg, den er gegangen ist, bis da, wo er heute steht. Es gab viele schlechte Entscheidungen. Fehler, die er gemacht hat. Wie zum Beispiel Drogen. Irgendwann hat er dann die Herausforderung angenommen, sich zu ändern. Selbstkritisch zu sein. Ein besserer Mensch zu werden. Auch heute sieht er sich noch in einem Prozess der Selbstfindung und Selbstverbesserung. In der Öffentlichkeit kennen wir ihn als Extrovertierten Popstar. Aber eigentlich ist er ein sehr komplexer Mensch, der mit inneren Konflikten und auch Widersprüchlichkeiten zu kämpfen hat.

Deutsche Übersetzung von Robbie Williams: „Forbidden Road“

Ich habe eine verbotene Straße genommen,

ich musste einfach wissen, wohin sie führt.

Wie Vögel, die in die Sonne fliegen.

Ich musste weg, ganz schnell – da bin ich nicht der Einzige.

Warum schaust du mich so an?

Ich bin doch kein Problem, das gelöst werden muss.

Wahrheit ist nie einfach da, sondern entwickelt sich.

Das Leben besteht aus Entscheidungen, die wir treffen.

Wir sind die Meister unseres eigenen Schicksals.

Wir sind der Maler und die Farbe.

Manchmal muss man den Verstand verlieren,

um wieder ans Licht zurückzukehren.

Vielleicht bin ich nie zufrieden,

ich habe viele schlechte Entscheidungen getroffen

und würde gerne einige Änderungen vornehmen.

Ich versuche immer noch, es richtig zu machen.

Ich bin ein wandelnder Widerspruch.

Ich bin die Krankheit und die Kur.

Also, liebst du mich jetzt?

Oder habe ich dich enttäuscht?

Du hast gesagt, du wolltest all meine Geheimnisse.

Also habe ich dir all meine Dämonen gezeigt.

Liebst du mich jetzt oder nicht?

Lyrics: Robbie Williams „Forbidden Road“ im englischen Original

I walked along a forbidden road

I had to know, where does it go

Like birds that fly into the sun

I had to run, I′m not the only one



Why do you look at me that way

I'm not a problem that need solving

The truth is still evolving

Life is the choices that we make

We′re the masters of our own faith

The painter and the paint



You need to lose your mind

To get back to the light

Sometimes



I walked along a forbidden road

I had to know, where does it go

Like birds that fly into the sun

I had to run, I'm not the only one



Maybe I'm never satisfied

I made a lot of poor decisions

Yeah I′ve made some revisions

And I′m still tryna get it right

I'm a living contradiction

The cure and the affliction



You need to lose your mind

To get back to the light

Sometimes



I walked along a forbidden road

I had to know, where does it go

Like birds that fly into the sun

I had to run, I′m not the only one



So do you love me now

Or did I let you down?

You said you wanted all my secrets

So I showed you all my demons

Do you love me now?



I walked along a forbidden road

I had to know, where does it go

Like birds that fly into the sun

I had to run, I'm not the only one