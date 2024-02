Du bist schön. Soviel ist sicher.

Und du wirst so bleiben.

Ich hab dich lieb.

Aber ich weiß nicht, ob ich immer so bleibe, wie ich jetzt grade bin.

Du glaubst an mich.

Aber grade das ist es, was mich manchmal so fertig macht.

Immer noch. Nach all der Zeit.

Und es tut mir weh dir sagen zu müssen, dass du mich nicht genau genug kennst.

Ich bin wie ein Vogel.

Vogel fliegt manchmal weg.

Ich weiß noch nicht, wer ich bin, und ich weiß noch nicht, wo ich hingehöre.

Ich will, dass du das weißt.

Jedes mal, wenn du mir sagst, dass du mich liebst,

muss ich wieder daran denken, dass ich dich jeden Tag vielleicht werde aufgeben müssen.

Ich liebe dich auch. Aufrichtig.

Ich hab nur Angst, dass wir es nicht schaffen...