Noch bin ich am Leben,

atme aber nur noch schwach.

Ich habe gerade zu einem Gott gebetet,

an den ich gar nicht glaube.

Ich habe Zeit, während sie ihre Freiheit hat.

Denn wenn ein Herz bricht,

dann bricht es sicher nicht in zwei gleich große Teile.

Ihre besten Tage werden einige meiner Schlimmsten sein.

Sie ist jetzt endlich einem Mann begegnet,

bei dem sie an erster Stelle steht.

Während ich hellwach bin, hat sie keine Probleme einzuschlafen.

Denn wenn ein Herz bricht, dann bricht es sicher nicht in zwei gleich große Teile.

Was soll ich tun, wenn der beste Teil von mir

immer Du warst?

Was soll ich sagen wenn ich ersticke,

aber es dir gut geht.

Ich falle auseinander

Ich falle auseinander

Man sagt, dass schlimme Sachen immer einen Grund haben

Aber keine noch so weisen Worte helfen,

dass mein Herz aufhört zu bluten.

Sie ging, während ich immer noch trauere

Denn wenn ein Herz bricht, dann bricht es sicher nicht in zwei gleich große Teile

Du hast das Herz dieses neuen Typen,

außerdem mein Herz,

aber nicht den Schmerz, den ich habe.

Während du deinen Koffer gepackt hast, habe ich die Schuld auf mich genommen.

Jetzt versuche ich mit dem Wenigen, das übrig geblieben ist, klarzukommen.

Denn du bist ohne Liebe gegangen,

ohne Liebe für mich.

Was soll ich tun wenn der beste Teil von mir

immer du warst.

Was soll ich sagen wenn ich ersticke,

aber es dir gut geht.

Ich falle auseinander

Ich falle auseinander