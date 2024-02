Das ist die Zeit,

die nur eine einzige Aufgabe an dich stellt:

Atme sie.

Ob du nun Jäger bist oder Gejagter:

Ruhe!

Ob dich diese Zeit Weihnachten hoffen macht,

ob sie dir Angst macht:

stell dich der Zukunft mit Mut,

nimm deine Chance war - oder tritt beiseite.

Jedes Jahr um diese Zeit werden wir in uns, aus uns neu,

verlieren wir uns, um uns neu zu finden,

jedes Jahr um diese Zeit verwirrt uns das.

Wir gehen, dann laufen, schließlich rennen wir

wie ein Fuchs, die Nase im Wind,

rennen wir durch die Nacht ins Morgengrauen.



Lasst es uns also erleben,

dass wir unsere Geschichte allen erzählen können.

Denn der Weg führt zum Ziel,

und die Geschichte ist nichts weiter

als die Aufzeichnungen unserer Reise.

Darum feiert diese Zeit Weihnachten:

Esst, trinkt, seid fröhlich.

Es gibt für heute keine Sorgen.

Liebt und lebt.



Der Fuchs läuft inzwischen weiter,

läuft über das Eis gefrorener Seen,

über die Wege, die die Liebenden im Sommer gehen,

über die Wegkreuzungen,

über die Felder, die die Träumenden nur im Schlafe sehen.

Über ihm scheint der Mond.

Weihnachten.