Gib mir einen Grund zu bleiben,

und ich mache sofort kehrt.

Weil ich Dich nicht allein lassen will.

Aber Du mußt dafür sorgen,

daß ich mich anders entscheide.

Ich hab’ Deine Nummer,

und ich weiß, daß Du meine hast.

Nur - ich hab Dich schon zu oft angerufen.

Du kannst mich ja auch mal anrufen.

Aber Du mußt es tun.

Ich will niemanden, der mich festhält.

das könnte mich umbringen.

Ich will jemanden,

der mich umarmt,

in den Schlaf wiegt.



Ich bin jung.

Aber trotzdem kann ich Dich lieben,

Dir geben was Du brauchst.

Nur bin ich zu alt, um Dir nachzurennen.

das kostet mich zuviel Kraft.

Also gib mir einen Grund, umzukehren.

Weil ich Dir gesagt habe, daß ich Dich liebe.

Mehr ist dazu nicht zu sagen.