Ich blicke durch das Wirrwar deiner Worte nicht mehr durch,

und von deinen gestotterten Lügen tränen mir die Augen.

Wenn ich die in mich reinlassen würde, dann würde ich den Verstand verlieren.

Und deswegen wird mir die Luft knapp.



Ich glaube dir, dass du an dich glaubst.

Taumle immer noch von dem Dreck, der aus deinem Mund kommt

und bin krank genug, dich sehenden Auges nochmal gewinnen zu lassen.



Deine auffrisierten Versprechungen lassen mich immer wieder stolpern.

Kann nicht glauben, dass und was ich dir immer wieder vergeben habe.

Hab zuviel Angst vor dem, was du glauben könntest, wofür ich lebe.

Und bin vollkommen erschlagen.



Das Problem mit mir sind meine Probleme mit dir.

Du willst, dass ich glaube, dass ich niemanden außer dir brauche,

und lässt mich dastehen wie den letzten Depp.



Gut, ich war auch blöd genug.

Ich hätte dir zuhören sollen.

Du bist so aalglatt, dass du jeden vollügen kannst,

aber zwischen den Zeilen hätte ich und habe ich die Wahrheit gehört.



Du kannst gehen.

Weggehen.

Aber: ich kann nicht so weit gehen, dass ich endlich alles Schlechte in dir sehen kann.