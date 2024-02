Mornie utúlië

(whisper) Finsternis naht

Glaube, und du wirst deinen Pfad finden.

Mornie alantië

(whisper) Die Nacht ist gekommen



Es sei,

dass der Abendstern über dir leuchte.

Und es sei,

dass dein Herz treu bleibt,

wenn die Dunkelheit kommt.

Einsam ist dein Weg,

und dein Zuhause oh so fern.



Mögen die Schatten verfliegen,

möge deine Reise dich in das Licht des Tages führen.

Mögest du am Ende der Nacht dich erheben und die Sonne finden.



Mornie utúlie

Finsternis naht

Glaube, und du wirst deinen Pfad finden.

Mornie alantie

Die Nacht ist gekommen

In dir lebt das Versprechen fort.