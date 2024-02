Der Garten wurde von den Göttern gesegnet -

jawohl, von meinen und deinen.

Und wir sind doch auf in den Westen,

auf der Suche nach Wahrheit, oder?

Also, auf was wartest du eigentlich?



Wir haben alles sorgfältig durchdacht -

was dafür spricht und was nur Ausreden waren.

Wir haben da einen Schatz gefunden und

dann doch alles weggeworfen.



Wenn ich alleine tanze und die Sonne ausblutet,

dann ist es meine Schuld.

Wenn ich die Kontrolle aus den Händen gebe und mich zu oft hinterm Schleier versteckt habe,

dann kannst du mir die Schuld geben.

Also, worauf wartest du eigentlich?



Hey, wir stecken mitten in einer Blütenflut,

wir sind mitten im Karneval

und dein Optimismus liegt wieder brach,

während die Zigeuner schon wieder weiterziehen.



Also, auf was wartest du eigentlich ?