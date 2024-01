Es scheint, jeder ist verliebt, nur ich nicht!

O.K., wir haben viel Spaß zusammen,

aber weißt du, manchmal wünsche ich mir schon,

dass wir mehr als nur Freunde wären.

Was meinst du?



Jedesmal, wenn du meinen Namen rufst, stockt mir den Atem.

Oft habe ich mir die Frage gestellt, ob’s dir ähnlich geht.



Wenn wir allein sind, stimmt die Chemie,

in Gedanken sind wir eins

und es knistert vor Energie!

Also erzähl mir nicht, dass du nicht spürst,

was in mir vorgeht.



Ich verstehe ja,

dass du nicht den ersten Schritt machen willst.

Und ich kann dir nicht garantieren, dass alles gut gehen wird.

Aber ehrlich gesagt, ich will mit dir zusammen sein.

Gib’s zu, du weißt das!



Ich habe mir soviel Mühe gegeben, dass du mich verstehst,

versucht, mich in deine Lage zu versetzen.

Meine Augen sollen dir verraten,

wie sehr ich für dich entflammt bin.

Warum erkennst du das nicht?

Mach den Anfang, sprich mit mir!

Denn mir hat’s den Atem verschlagen.