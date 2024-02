Du bist schön und einzigartig!

Vielleicht wird das für dich heute die Nacht der Nächte!

Es macht keinen Sinn, am Fenster zu stehen

und auf den Sonnenaufgang zu warten.

Glaub mir, die Dinge von denen du träumst, musst du dir erkämpfen.

Von nichts kommt nichts!



Abwarten hat keinen Zweck!

Mach dich auf die Socken und geh in die Stadt. OK?!



Dein Leben braucht einen neuen Sinn!

immer nur arbeiten bringt’s nicht.

Gott hat dir vieles mitgegeben,

nutz deine Chance und lass dich von der Musik leiten.



Es muss doch einen Weg geben, irgendwie in’s Rampenlicht zu treten!

Nicht erst morgen, heute!

Vielleicht sogar schon heute Nacht!

Also schwing dich auf die Hufe!



Du bist schön und das weißt du.

Versauere hier nicht, denk dran: Du bist der Star,

hier in dieser kleinen Stadt der Miesmacher,

die vom Leben keine Ahnung haben.



Manchmal zieht’s dich runter und frisst dich auf.

Manchmal glaubst du, dein Schädel platzt.

Aber das gibt sich mit der Zeit!



Mache dich auf den Weg und spiele auf Risiko.

Nur so schaffst du den Sprung auf die Sonnenseite.

Ich bin überzeugt, du wirst es kein Mauerblümchen bleiben,

dass von allen nur verarscht wird.



Du hast das Zeug dazu! Bist schön, also nutze deine Chance.

Vielleicht klappt’s ja schon heute abend, Sid!

Hör auf meine Worte, lass dich überzeugen!

Hier gehst du vor die Hunde.

Beweg deinen Hintern und warte nicht auf das Wunder, dass es nicht gibt!