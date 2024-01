per E-Mail teilen

Dasselbe Bett,

aber es fühlt sich ein bisschen größer an.

Im Radio läuft unser Lied,

aber es hört sich anders an.

Wenn unsere Freunde über dich sprechen

dann zieht mich das einfach nur runter.

Denn, immer wenn ich deinen Namen höre,

zerbricht mein Herz ein bisschen mehr.

Das alles hört sich an, wie

zu JUNG, zu DUMM...

...um zu verstehen

Ich hätte dir Blumen kaufen sollen,

deine Hand halten,

dir all meine Zeit schenken sollen,

als ich die Gelegenheit dazu hatte.

Ich hätte mit dir auf Partys gehen sollen

Alles, was du wolltest, war tanzen!

Jetzt TANZT mein Schatz,

aber sie tanzt mit einem anderen Mann.

Mit meinem Stolz, meinem EGO, meinen Erwartungen

und meiner selbstsüchtigen Art

habe ich es geschafft,

dass eine tolle und starke Frau wie du

aus meinem Leben ging.

Das was ich angerichtet habe,

kann ich niemals wieder gutmachen

und immer wenn ich meine Augen schließe,

holt mich das alles wieder ein.

Auch wenn es weh tut,

werde ich der Erste sein, der sagt:

Ich hab mich geirrt.

Aber wahrscheinlich ist es viel zu spät,

mich für meine Fehler zu entschuldigen.

Aber ich will, dass du weißt:

dass ich HOFFE, dass er dir Blumen kauft

dass er deine Hand hält

und dir all seine Zeit schenkt,

wenn er die Gelegenheit dazu hat.

Ich hoffe, dass er mit dir auf jede Party geht

weil ich mich erinnere, wie gerne du getanzt hast.

Und ich hoffe, dass er all das macht,

was ich hätte tun sollen – als ich dein Mann war.