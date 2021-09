Maria hat dieses Kind gekriegt, ohne Mann.

Josef versteht das nicht.

Dann kommt auch noch dieser Engel an und sagt:

’Das war Gott, und Du gehörst zu seinem Plan.’

Josef geht zu Maria, ziemlich verlegen und sagt:

’Tut mir leid, aber ich hab geglaubt, Du hättest was

mit einem anderen.’

Sagt Maria:

’Und wenn schon. Hab ich aber nicht.

Rat mal, was grad war! Es hat sich bewegt.’

So ein kleiner Kieselstein, wenn man den ins Wasser wirft,

dann zieht er Kreise.





Und der erste Schrei von diesem Kind, das war so ein Kieselstein.



Das Kind kommt also zur Welt, grade zur rechten Zeit.

Dann kommen diese drei Weisen an, weil sie ein Zeichen gesehen

haben.

Wollten dem kleinen König ihre Aufwartung machen.

Beinahe hätten die noch alles zerstört, denn da war

noch dieser große König.





Herodes, total paranoid.

Wie der hört, daß es da noch einen König gibt,



schickt der gleich seine Todesschwadronen los.

Sie sollen alle männlichen Kinder unter zwei umbringen.



Da kommt wieder dieser Engel an und steckt Josef und Maria die

Sache.

Die kommen grade noch rechtzeitig über die Grenze und sind

erstmal raus.





Es gibt aber auch noch andere, die diese Geburt spitzgekriegt

haben.

Ganz einfache Leute,

denn das Christkind ist damals nicht in die Paläste gekommen,



sondern auf die Straße, unters Volk halt:

Hirten, Arbeiter, Nutten, Penner.





Und wenn Du die Ohren aufsperrst, ist die Message klar:

damals ist alles vergeben worden - Schuld, Angst, alles.

Das ist ein Weihnachtsgeschenk, das Dich nix kostet:

Die Zukunft, die in den Augen von diesem Kind liegt.

Wenn Du einen Kieselstein ins Wasser schmeißt, dann zieht

der Kreise.

Und der erste Schrei von diesem Kind, das war unser Kieselstein.