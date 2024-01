per E-Mail teilen

Es ist eine so schöne Nacht

und wir wollen irgendwas Dummes anstellen.

Hey Baby,

ich glaub, ich will dich heiraten.

Liegt es an deinen Augen

Oder an den Drinks?

Wen kümmert’s?

Ich glaube, ich will dich heiraten!

Du, ich kenn da diese kleine Kapelle

auf dem Boulevard.

Dort können wir hingehen!

Keiner wird was mitkriegen,

komm schon mein Schatz.

Wen kümmert’s wenn wir in Feierlaune sind.

Hab genug Geld in der Tasche, das wir verpulvern können,

Ein paar Tequilas

und dann gehts los.

Sag nicht Nein,

sag einfach Ja!

Und wir gehen los

Wenn du so weit bist...

Ich werde einen Ring besorgen

und die Glocken läuten lassen.

Also – was willst du tun?

Komm, lass uns einfach losrennen!

Wenn wir aufwachen

Und du mit mir Schluss machen willst

- Ist das o.k. –

Nein, ich werde dir nicht die Schuld geben.

Es hat einfach nur Spaß gemacht.

Komm, sag JA!

Sag’s mir gleich jetzt – jetzt gleich.

Hey Baby – ich glaub ich will dich heiraten.